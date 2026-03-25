“No asimilo haberlo encontrado sin vida": Ceci Flores y el dolor de una madre buscadora que reconoció la ropa de su hijo

"No asimilo todavía haber encontrado a mi hijo sin vida". Son las palabras que a una madre en México no le gustaría pronunciar, pero Ceci Flores después de siete años, manifestó al abrazar un hueso que, dice, es de su hijo Marco Antonio, desaparecido en Sonora en 2019.

Hace siete años lo vio por última vez y hoy, Ceci Flores, activista y madre buscadora, dio a conocer que se encontraron restos en una fosa clandestina en Sonora, los cuales no tiene duda que sean de él, aunque las pruebas genéticas están en curso.

Ceci Flores identificó la ropa de su hijo desaparecido

En entrevista con Azteca Noticias la activista comentó que el hallazgo fue hecho por la Fiscalía de Sonora, pero ella fue informada para hacer la confronta genéntica, es decir, la prueba de ADN que confirme si es su hijo.

Marco Antonio Sauceda Rocha desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, cuando hombres armados se lo llevaron de su casa.

La activista contó que hoy se localizó una fosa clandestina en Hermosillo, Sonora, tras una investigación de la Fiscalía y así se pudo dar con el lugar.

El protocolo a seguir indica confirmar mediante trabajos periciales si se trata del hijo de Ceci Flores, pero ella expresó que "nosotros identificamos plenamente la vestimenta de mi hijo".

¿Cómo fue el hallazgo del hijo de Ceci Flores en Sonora?

Ceci Flores señaló que están en espera de los protocolos de las autoridades respecto al ADN, pero ella asegura que los restps hallados son de su hijo.

"No tengo ninguna duda que es mi hijo. Es una investigación que hizo la Fiscalía después de la declaración que dimos de quiénes son los perpetradores. Creo que alguno de ellos fue el que el que llevó a la Fiscalía ese lugar y pudimos localizar a mi hijo. Si ellos no hubieran dicho a la Fiscalía dónde estaba Marco Antonio nunca lo hubiéramos encontrado, el lugar estaba demasiado aislado y jamás hubiéramos dado con su cuerpo", contó en entrevista.

La madre buscadora, aunque ya había estado en el terreno donde hoy se hallaron los restos, estaban unos 100 metros "de donde estaba el cuerpo", por lo que en aquella ocasión no lo pudieron localizar.

Cuerpo encontrado en fosa clandestina tenía un disparo y había casquillos alrededor

El hallazgo de este martes reveló que los restos del cuerpo tenía un balazo en el cráneo y había casquillos alrededor de los huesos que se hallaron.

"Con casquillo de bala. Tenía el cráneo un balazo en la cabeza y se encontraron varios casquillos alrededor del cuerpo, de los restos".

La promesa de hacerle justicia, dice, llegó con este hallazgo clave para esclarecer la desaparción de Marco Antonio, pero este es el comienzo de un nuevo camino, aunque no como esperaba.

"De alguna manera es un aliciente de que pues ya voy a saber dónde está mi hijo, pero aquí es donde empieza el verdadero dolor porque siempre vivimos con la esperanza de que en algún lugar del mundo puede estar con vida y él pueda volver a casa, pero ya encontrarlo en una fosa o encontrar sus restos, pues ya se acaba la esperanza con la que vive uno", externó la madre buscadora.

En su cuenta de X, la activista compartió un video que no le hubuera gustado compartir. Una grabación de reencuentro y despedida. Con un brazo sujetando el celular y con el otro un hueso, pide que las evidencias genéticas le den claridad si estos restos son su hijo Marco Antonio.

"Hoy localicé a mi niño en la carretera 26 Km 46, en Hermosillo, Sonora , y más que nunca se siente la fatiga. Abrazo tus restos, es lo que me queda, es lo que me dejaron".

