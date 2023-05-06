Concluye Parlamento Infantil en el recinto San Lázaro

Con una lluvia de propuestas legislativas al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales concluyo el doceavo Parlamento Infantil en la Cámara de Diputados.

Desde la máxima tribuna del país. Alzaron la voz para exponer lo que es urgente legislar.

Plantearon concientizar sobre el uso de aparatos tecnológicos e internet, paridad de género, combate al maltrato animal, cuidar el medio ambiente, evitar el bullying y discriminación y eliminar todo tipo de violencia.

Javier Emiliano Hernández Alvarado, diputado infantil, señaló “consistente de la importancia de la importancia de mejorar la educación de todo el país para ello requerimos mejores maestros y una formación integral y aprendizajes de excelencia respetando a todas y todos por igual y que cuenten con los materiales necesarios”.

Mientras que la diputada infantil, Jade Enríquez Hernández, alertó “esta comisión considera necesario regular el uso de aparatos tecnológicos –computadoras, tablets, celulares, etcétera– para evitar riesgos de privación ilegal de la libertad y muerte de las niñas y los niños de México”.

En voz de Gustavo Muñiz Ríos, diputado infantil también exigieron derechos. “Proponemos que las niñas y los niños puedan denunciar directamente a los agresores ante las autoridades competentes”.

Propuestas, análisis y acuerdos fueron los resultados de este ejercicio

El diputado Infantil, Yael Guzmán Cruz, apuntó “llegamos al acuerdo que el ser humano no se ha hecho responsable del daño que ocasiona al planeta. Por lo que solicitamos que se lleven a cabo campañas en los medios de comunicación para que la gente haga conciencia, niños y niñas y adultos del daño que se le está haciendo al planeta tierra”.

En 15 comisiones analizaron, discutieron y lograron acuerdos que fueron aprobados en su última sesión.

Y fueron más allá.

La legisladora Andrea López Zarza, “consideramos crear una ley que dicte: que cualquiera que mate, maltrate o domestique animales exóticos sin algún permiso legal será multado con una fuerte cantidad”

De los 300 diputados infantiles solo uno faltó a la última sesión.

Fue un Parlamento Infantil en que los pequeños de quinto año de primaria, se llevaron la foto del recuerdo, la experiencia de hablar en la tribuna de donde se hacen las hacen: la Cámara de Diputados.

Pero también, dicho por ellos mismos, se llevan más amigos de otras entidades y la fortaleza de la unión con los que hoy tienen en sus entidades federativas.