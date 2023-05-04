Condenan por conspiración sediciosa a cuatro Proud Boys involucrados en ataque al Capitolio

El jueves 4 de mayo, un jurado condenó a cuatro miembros del grupo de milicianos de extrema derecha Proud Boys, incluido su exlíder Enrique Tarrio, por conspiración sediciosa. La condena se dio ya que el jurado concluyó que conspiraron para realizar el ataque el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, en un intento fallido de impedir que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Joe Biden.

El jurado no llegó a un veredicto sobre conspiración sediciosa o conspiración para obstruir un proceso oficial para Dominic Pezzola, el único acusado en el caso que no desempeñó un papel de liderazgo en la organización.

Además de Enrique Tarrio, los miembros de Proud Boys Ethan Nordean, Joseph Biggs y Zachary Rehl fueron condenados por conspiración sediciosa bajo una ley de la era de la Guerra Civil. El cargo que puede conllevar hasta 20 años de prisión.

El juicio de los miembros de Proud Boys fue el más largo de todos los que surgieron del ataque al Capitolio, con el jurado de 12 miembros en la corte federal en Washington escuchando alrededor de 50 días de testimonio desde enero.

Durante los argumentos finales, el fiscal Conor Mulroe dijo al jurado el lunes que los Proud Boys se veían a sí mismos como una "fuerza de combate alineada detrás de Donald Trump y lista para cometer violencia en su nombre".

Los fiscales le dijeron al jurado que Tarrio y los otros acusados, algunos de los cuales dirigían capítulos estatales, compraron equipo paramilitar para el ataque e instaron a los miembros del autodenominado "grupo chovinista occidental" a atacar Washington. Son considerados un grupo terrorista en Canadá.

WASHINGTON DC: AG Merrick Garland addresses the guilty verdicts for seditious conspiracy that the leader of the Proud Boys was found, along with more Proud Boy members, and another leader from the Oath Keepers. 🧙‍♂️#DefendDemocracy #J6 #ProudBoys #DepartmentofJustice #DOJ pic.twitter.com/jRLF54n4CU — Witches Truth Post📜💎 (@witchestruth) May 4, 2023

¿Que hicieron los Proud Boys condenados durante el ataque al Capitolio?

El alboroto ocurrió el día en que el Congreso estaba votando para certificar formalmente la victoria de Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Poco antes de los disturbios, el republicano Trump pronunció un incendiario discurso a sus partidarios instándolos a ir al Capitolio y "luchar como el demonio" y repitió sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones mediante un fraude electoral generalizado.

De los cinco miembros acusados, todos menos Tarrio ingresaron al Capitolio durante el ataque y, según los fiscales, fueron de los primeros en saltar las barricadas erigidas para proteger el edificio. Tarrio no estaba en Washington ese día, pero los fiscales dijeron que ayudó a dirigir el ataque desde Baltimore después de que un juez le ordenara permanecer fuera de Washington luego de su arresto el 4 de enero por quemar una pancarta de Black Lives Matter en una iglesia.

Para movilizarse, según los fiscales, Tarrio, Rehl, Nordean y Biggs crearon lo que llamaron el Ministerio de Autodefensa, integrado por unos 65 miembros de Proud Boys que intercambiaban mensajes encriptados.

Pezzola también fue acusado de robo por robar un escudo policial que, según los fiscales, usó para romper una ventana, lo que permitió que otros alborotadores ingresaran al Capitolio.

Los abogados defensores le dijeron al jurado que sus clientes no tenían planes de atacar el Capitolio y que habían viajado a Washington simplemente para protestar. La defensa también buscó culpar a Trump, diciendo que fue él quien instó a los manifestantes a descender al Capitolio.

"Quieren usar a Enrique Tarrio como chivo expiatorio para Donald Trump y quienes están en el poder", dijo el martes el abogado de Tarrio, Nayib Hassan, sobre los fiscales durante su alegato final ante el jurado.

Jury Convicts Four Leaders of the Proud Boys of Seditious Conspiracy Related to U.S. Capitol Breach



All Defendants Convicted of Multiple Felonieshttps://t.co/rKCekXpQU7 — Justice Department (@TheJusticeDept) May 4, 2023

Departamento de Justicia continúa investigaciones por ataque en el Capitolio

Las condenas, que sedieron después de un juicio que duró casi cuatro meses, son otra victoria para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó cargos penales contra más de 1,000 personas, seguidores de Trump en su mayoría, que participaron en el ataque al Capitolio. Miembros de otro grupo de extrema derecha, los Oath Keepers, fueron condenados en juicios anteriores.

Más de 500 personas se han declarado culpables de los cargos presentados por el Departamento de Justicia relacionados con los disturbios en el Capitolio y otras 80 han sido condenadas durante los juicios. Estos incluyeron al fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, y varios de los miembros de ese grupo.

