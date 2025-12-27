Taiwán vuelve a temblar: potente sismo genera temor en hogares de Taipéi; van dos en una semana

Un sismo de magnitud 7 sacudió este sábado 27 de diciembre a Taiwán, provocando que edificios y viviendas en Taipéi se estremecieran durante varios segundos, luego de que este temblor se registrara a unos 32 kilómetros de la costa noreste de la isla, informaron autoridades y servicios sismológicos.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, pero el poderoso sismo generó alarma generalizada entre la población, especialmente en la capital de Taiwán, donde miles de personas evacuaron de manera preventiva edificios, además de complejos habitacionales.

🚨 EARTH SHOOK. HEARTS STOPPED. 🚨



A 7.0 MAGNITUDE QUAKE ripped off the coast of Yilan, with Level 4 shaking jolting Taipei 😱



Walls rattled. Phones lit up. Seconds felt like forever.



Stay safe, Taiwan - that was a serious reminder of nature’s power. ⚠️🌏#Earthquake #Taiwan… pic.twitter.com/9oSac1rBAw — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 27, 2025

¿Dónde ocurrió el sismo que sacudió a Taiwán?

De acuerdo con los reportes locales, el epicentro del terremoto se localizó mar adentro, frente a la costa noreste de Taiwán, a una distancia aproximada de unos 32 kilómetros del territorio continental. Su magnitud de 7, lo convierte en uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en la región durante todo este año.

El sismo fue percibido en varias ciudades del norte del país, además de que provocó la activación de protocolos de emergencia, así como revisiones preventivas en infraestructura crítica.

🚨 MAJOR EARTHQUAKE UPDATE: A powerful magnitude 7.0 quake just struck off Taiwan's east coast at 11:05 PM! Epicenter located 32.3km east of Yilan County at 72.8km depth. Tremors felt across Taiwan AND southern Japan's islands. pic.twitter.com/n20g8M1eBy — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 27, 2025

¿Qué pasa en Taiwán? Segundo fuerte terremoto en una semana

Este nuevo temblor ocurre apenas cuatro días después de otro sismo significativo, cuando el pasado miércoles, un terremoto de magnitud 6.1 golpeó el condado costero de Taitung, en el sureste de la isla.

La cercanía temporal entre ambos movimientos ha incrementado la preocupación de la población y de las autoridades, que mantienen un monitoreo constante ante posibles réplicas.

MAGNITUDE 7.0 QUAKE HITS TAIWAN



WATCH: Footage from a Filipino migrant shelter in New Taipei City as a 7.0-magnitude earthquake strikes off Taiwan’s northeastern coast.



The tremor was felt across northern Taiwan, including Taipei, with no immediate reports of major damage yet.… pic.twitter.com/Mq0yll9bWb — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) December 27, 2025

¿Por qué Taiwán es tan propenso a los terremotos?

Cabe decir que Taiwán se encuentra ubicado cerca de la convergencia de dos placas tectónicas, lo que lo convierte en uno de los territorios más sísmicamente activos del mundo. Esta condición geológica ha provocado numerosos terremotos devastadores a lo largo de su historia.

En 2016, un sismo en el sur del país dejó más de 100 personas muertas, mientras que el terremoto de 1999, de magnitud 7.3, causó más de dos mil muertes, siendo uno de los desastres naturales más letales en la historia moderna de Taiwán.

Las autoridades taiwanesas reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada, revisar planes de emergencia, además de seguir las indicaciones oficiales ante la posibilidad de réplicas; ¿estamos realmente preparados para enfrentar grandes terremotos en regiones de alta actividad sísmica como Taiwán?

