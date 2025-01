Mañanera del Pueblo: ¿De qué habló la presidenta Sheinbaum hoy lunes 6 de enero?

La presidenta fue cuestionada sobre si existe riesgo de que no se realice una buena elección judicial tras la reducción al presupuesto del INE y el poco tiempo que hay para organizarla.

“No, no hay ningún riesgo, va a participar el pueblo de México (...). Vamos a elegir entre todos y todas al Poder Judicial y no lo veo ningún riesgo, esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral”, dijo.