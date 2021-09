Confía AMLO en que las Universidades regresen a clases presenciales

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que pronto las universidades regresen a clases presenciales como lo hicieron las escuelas de educación básica.

“Es voluntario pero deben hacer un esfuerzo para que se inicien las clases presenciales, ya se demostró que no hay contagios” dijo López Obrador.

Durante la conferencia mañanera, AMLO recordó como se escandalizó con el regreso a clases presenciales para que no se reinicirá el ciclo escolar, dijo que hubo una campaña en contra por parte de sus adversarios.

“No regresamos a clases hasta que no estén vacunados todos los niños, todos los maestros, toda una campaña y no les importaba el daño que causa el no tener clases presenciales, el daño tan grande que se origina, y no era solo llevar la contra”.

#EnLaMañanera | Esta mañana el presidente @lopezobrador_ confió en que las #Universidades se sumen como la escuelas de educación básica a la vuelta a las clases presenciales con protocolos sanitarios pic.twitter.com/C136s5A0bi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2021

Reiteró que tras el retorno a las aulas en escuelas de educación básica no se han disparado los contagios por Covid-19.

“Y se van a contagiar todos los niños y van a haber muertos, pues no afortunadamente, no ha sido les vamos a mostrar que son muy pocos los contagios de niñas, de niños de adolescentes, que no hemos tenido problemas mayores, desgracias en niños en niñas en maesras y maestros”.