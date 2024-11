¿Ya no regresan? Confirman la salida de alcaldes de Cuajinicuilapa y San Nicolás por amenazas

Este jueves 31 de octubre, el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandro Carabias Icaza confirmó la salida de Hildeberto Salinas Mariche y Tarsila Molina Guzmán de sus cargos como alcaldes de los municipios de Cuajinicuilapa y San Nicolás, respectivamente, debido a amenazas por parte del crimen organizado.

“Es un hecho que el alcalde y la alcaldesa por el momento no están despachando y están fuera de sus municipios”, afirmó Carabias Icaza dentro del Congreso, señalando que la situación en materia de seguridad que se vive en Costa Chica es complicada.

Alcalde de Cuajinicuilapa aún espera resolución

En el caso del alcalde de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas Mariche, su solicitud de licencia sigue en proceso . “Todavía no se acaba de procesar el tema de la licencia”, confirmó el presidente estatal del PVEM, explicando que en caso de que no regrese el edil, el suplente tendría que asumir el cargo, y si no, sería la sindicatura. Aunque si se llega a esta última instancia sería por un periodo temporal de 30 días en lo que se define una terna.

Alcaldesa de San Nicolás todavía no solicita licencia

Por su parte, la alcaldesa de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán, todavía no presenta una solicitud de licencia, sin embargo, Carabias Icaza mencionó que es probable que también la solicite porque las condiciones en ese municipio son también muy similares a Cuajinicuilapa. De momento, también la cabecera municipal se encuentra sin su presencia.

PVEM se solidariza ante las condiciones de seguridad en Cuajinicuilapa

A través de un comunicado en Facebook, la Dirigencia Estatal del Partido Verde Guerrero se solidarizó con la decisión del presidente municipal de Cuajinicuilapa, Hildeberto Salinas Mariche, para solicitar licencia de su cargo debido a las condiciones de inseguridad que se viven en dicho municipio y ante las amenazas públicas y privadas de las que ha sido blanco.

Asimismo, el PVEM Guerrero hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que garanticen condiciones de gobernabilidad en el municipio de Cuajinicuilapa .