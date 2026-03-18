Vialidades cerradas y pérdidas millonarias: El duro pronóstico de Canaco ante el paro nacional de la CNTE

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Conaco) emitió una alerta sobre las fuertes pérdidas económicas que sufrirá la capital debido a las movilizaciones programadas por el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del 18 al 20 de marzo.

De acuerdo con la Conaco, las jornadas de protesta no solo afectarán la movilidad urbana, sino que golpearán directamente la estabilidad de miles de establecimientos mercantiles, especialmente en el corazón de la metrópoli.

Zonas afectadas por el paro nacional de la CNTE

La Canaco señaló que el impacto financiero se concentrará en los negocios ubicados en los corredores principales de la ciudad:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Centro Histórico

A través de un comunicado, la Cámara subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan la base del comercio formal en la CDMX, son las más vulnerables ante este escenario.

La interrupción de las actividades cotidianas genera una reacción en cadena que afecta tres pilares fundamentales: ingresos directos, operación logística y estabilidad laboral.

“El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral”, indica en un comunicado.

¿A qué hora inicia la megamarcha de la CNTE en CDMX este 18 de marzo 2026?

La megamarcha de maestros de la CNTE dará inicio a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia y terminará en el Zócalo, afectando directamente el Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central, Lázaro Cárdenas y calle 5 de Mayo.

Para evitar el caos vial, te recomendamos tomar las siguientes alternativas viales:



Cruce de Norte a Sur: Circuito Interior, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Av. Insurgentes.

Circular de Oriente a Poniente: Av. Chapultepec, José María Izazaga/Dr. Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier y Eje 2 Sur.

Cabe mencionar que durante el paro nacional de 72 horas, los maestros de la CNTE llevarán a cabo diversas actividades como volanteo, brigadeo, marchas y algunos plantones, por lo que es importante que salgas a tiempo de casa para evitar contratiempos.