Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la Mesa Directiva de Diputados

La panista Kenia López Rabadán será la nueva presidenta de la Cámara de Diputados tras acuerdo con legisladores de Morena, mientras que Sergio Gutiérrez fue electo vicepresidente. Cabe señalar que la ley indica que la presidencia le corresponde a una mujer, por lo que fue electa la panista.

Como secretaria de la Mesa Directiva repite la morenista Julieta Villalpando. Asimismo, la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro acordó designar a Carol Antonio Altamirano como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

Cabe destacar que los nombramientos para integrar la mesa se formalizaron en la sesión de este martes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). “Para la presidencia de la Comisión de Hacienda, Carol Altamirano, diputado de Oaxaca; para la Vicepresidencia, Sergio Gutiérrez Luna, para la Secretaría, Julieta, que actualmente está de secretaria se ratifica, y para la presidencia a Kenia López se ha aceptado”, dijo el morenista Ricardo Monreal.

Tras rendir protesta ante el pleno de los diputados, prometió representar la pluralidad de la Cámara baja ante los poderes ejecutivo y legislativo e instituciones en general.

Así quedaron integradas las secretarías:



Julieta Villalpando Riquelme (Morena)

Alan Sahir Márquez Becerra (PAN)

Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM)

Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT)

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI)

Laura Ballesteros Mancilla (MC)

¿Quién es Kenia López Rabadán, la nueva presidenta de la Cámara de diputados?

Nació en la capital el 25 de octubre de 1974 y obtuvo la licenciatura de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la maestría en Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, así como doctorado en Administración Pública por el INAP.

Kenia López Rabadán inició su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) desde muy joven, involucrándose en las estructuras juveniles. Su primer cargo de relevancia fue como diputada en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal —hoy Ciudad de México—, donde se destacó por su defensa de temas de transparencia y rendición de cuentas.

Ahora será presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja para el periodo 2025-2026 y deberá mediar entre la mayoría y la oposición, buscando consensos para temas críticos como las reformas pendientes y la aprobación del presupuesto 2026.