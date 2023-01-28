Congreso de Perú rechaza pedido de Boluarte de adelantar elecciones

El Congreso de Perú rechazó el pedido de la actual presidenta, Dina Boluarte, sobre adelantar las elecciones para este mismo 2023, las cuales están previstas para abril de 2024.

A través de su cuenta de Twitter, el Congreso informó que, con 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso de Perú no aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897, 1918 y otros que proponen establecer el proceso de elecciones generales para el 2023.

Después de la votación en el Congreso, el presidente del Parlamento, José Williams, suspendió la sesión para establecer la reconsideración de la votación del texto sustitutorio para el día lunes a las 10:00 horas.

Con 45 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, el #PlenoDelCongreso no aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1897, 1918, y otros, que proponen establecer el proceso de elecciones generales para el 2023. pic.twitter.com/1KZogEfXim — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) January 28, 2023

Cabe recordar que el pasado 27 de enero, antes de la reunión del Congreso de Perú, Dina Boluarte, se mostró segura y dispuesta a adelantar las elecciones a diciembre de este 2023, como mecanismo para atajar las protestas que no cesan en el país desde el pasado diciembre 2022.

Por su parte, Dina Boluarte no ha comentado nada respecto a la decisión del Congreso de Perú.

Protestas en Perú para que renuncie Boluarte no cesan

Las protestas sociales que han causado medio centenar de muertos siguen en varias zonas del país y en la capital, a fin de exigir la renuncia de Boluarte y el adelanto electoral.

Este sábado 28 de enero, gremios universitarios convocaron a nuevas marchas en la capital; también se anunciaron protestas universitarias en otras provincias como Trujillo.

La carretera central continúa bloqueada, ante esto, la Defensoría del Pueblo de Perú instó a los manifestantes a liberar las vías terrestres, así como a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas a evitar el uso desproporcionado de la fuerza.

Los manifestantes también piden que las elecciones anticipadas se realicen de inmediato; además de la liberación de Pedro Castillo, exmandatario que cuenta con un amplio respaldo de las regiones empobrecidas del sur del país.

Con información de Reuters.