Conoce los horarios de los verificentros CDMX en Semana Santa 2023

Comenzaron las vacaciones de Semana Santa 2023 y muchos capitalinos no saldrán de la Ciudad de México, pero tendrán tiempo para ponerse al corriente en trámites como la verificación vehicular, el cuál podrán realizar en los verificentros que sí operarán, en horarios especiales.

Lo primero que tienes que saber es que el programade verificación vehicular fue creado en 1997, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y se aplica, de forma obligatoria, a los automóviles de combustión interna, que circulan por las calles de la CDMX.

Su último fin, según la explicación de las autoridades, es mejorar la calidad del aire. Por esta razón funciona bajo un calendario de verificación, el cual expone cuándo se debe llevar un carro ante los verificentros para confirmar si cumple con las condiciones mínimas para poder circular.

¿Cuál será el horario de los verificentros en Semana Santa 2023?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informó sobre los horarios del servicio de verificación durante Semana Santa 2023.

Checa los horarios de los Centros de Verificación Vehicular en esta #SemanaSanta:



🗓️ Jueves 6

De 8 a 15 horas

🗓️ Viernes 7

No habrá servicio

🗓️ Sábado 8

De 8 a 15 horas



— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 6, 2023

Viernes 7 de abril: El servicio será suspendido en todos los verificentros .

. Sábado 8 de abril: Las actividades se reanudan en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

Lunes 10 de abril: El servicio de verificación vehicular continuará de manera normal, de lunes a sábado, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

La dependencia exhortó a los automovilistas a tomar las precauciones necesarias durante estos días para cumplir con la verificación.

¿Cuál es el calendario de verificación vehicular 2023 en CDMX?

El calendario de verificación 2023 de la CDMX quedó establecido de la siguiente forma:



Enero y febrero: engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6

Febrero y marzo: engomado rosa, placas con terminación 7 y 8.

Marzo y abril: engomado rojo, placas con terminación 3 y 4.

Abril y mayo: engomado verde, placas con terminación 1 y 2.

Mayo y junio: engomado azul, placas con terminación 9 y 0.



¡Hoy inicia el Programa de Verificación Vehicular para el primer semestre del 2023!

No olvides llevar tus documentos completos:

✔️ Identificación

✔️ Comprobante de verificación anterior

— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 9, 2023

¿Cómo verificar mi auto y cuál es la multa por revisión extemporánea?

De acuerdo con la Sedema, lo primero es ir este sitio, llenar los datos y agendar una cita. Posteriormente, acudir al verificentro con identificación oficial, comprobante de la última verificación o pago de multa, tarjeta de circulación.

Recuerda que, si dejas pasar los días o optas por no presentarte a la verificación, la multa será de mil 925 pesos. Además, si eres detenido los agentes pueden aplicar el reglamento de tránsito y sancionarte con 3 mil 112 pesos por no no acudir a los verificentros.