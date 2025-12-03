Ernestina Godoy, nueva titular de la Fiscal General: Senado avala nombramiento por 9 años

Con una votación de mayoría calificada en el Senado de la República, Ernestina Godoy Ramos fue elegida este martes como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose en la primera mujer en asumir oficialmente este cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

Con 97 votos a favor, 19 en contra de la terna y 11 votos nulos, el pleno de la cámara alta avaló el nombramiento de Godoy Ramos como la nueva abogada de la nación.

Cabe señalar que en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles, mencionó que había enviado una terna conformada por mujeres al Senado; en esa lista estaba Ernestina Godoy.

Godoy Ramos, quien ya fungía como encargada del Despacho tras la salida de Gertz Manero, se impuso en la votación frente a Luz María Zarza Delgado y a Maribel Bojorges Beltrán, que conformaban la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte del proceso, se realizaron a las candidatas 21 preguntas que formularon los seis grupos parlamentarios: tres por cada uno; más tres del senador sin grupo parlamentario, Iván Jaimes.

Cada una de las aspirantes respondió y expuso su plan de trabajo. Posteriormente, se llevó a cabo la votación de la cual resultó elegida quien ya era encargada del Despacho de la FGR, tras la renuncia de Alejandro Gertz el pasado 27 de noviembre.

Ernestina Godoy rinde protesta ante el pleno

La hoy titular de la FGR, rindió protesta ante el pleno del Senado para después subir al estrado en donde la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, le entregó la constancia mediante la cual es reconocida como titular del cargo.

Se prevé que el nuevo cargo de Ernestina Godoy Ramos concluya en el 2034, ya que fue electa para los siguientes 9 años.

Cabe recordar que Godoy Ramos se desempeñó como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo en la capital del país.

¿Por qué Gertz Manero renunció a la FGR?

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la razón por la que Gertz Manero renunció a la FGR es porque ella le ofreció encabezar una "embajada amiga", aunque no se ha esclarecido cuál.

Esto encendió las alarmas, pues juristas y opositores, acusan una violación a la Constitución para imponer un "fiscal a modo".