Arranca inédita consulta popular en México, INE instalará 56 mil mesas

En punto de las ocho de la mañana, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una ceremonia cívica para dar por iniciados los trabajos de la consulta popular de este domingo en México, en donde se instalarán más de 56 mil mesas receptoras de la opinión de los ciudadanos que deseen participar.

Luego de los honores a la bandera, los consejeros del INE iniciaron la sesión extraordinaria permanente para esta jornada electoral que fue calificada como inédita.

Las mesas electorales empezaron a abrir a las 8:00 horas como estaba previsto para dar inicio a la consulta popular sobre si se debe enjuiciar por corrupción y otros delitos a personajes o exfuncionarios del pasado.

La apertura de mesas de votación se irán abriendo progresivamente una y dos horas después en los estados occidentales debido a sus horarios.

Te puede interesar: Consulta popular sobre expresidentes: ¿Qué es y cuál es la pregunta?

Las casillas para la consulta popular cerrarán a las 18:00 horas y el INE dará a conocer una primera proyección de los resultados y de participación a las 21:00 horas aproximadamente en un ejercicio de acceso a la información ya que los resultados concluyentes se darán a conocer mañana.

Más de 93 millones de personas están llamados a las urnas en la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, la cual requiere de una participación de 40 por ciento, es decir 37 millones de personas, para que sea vinculante o implicaciones de tipo legal..

El ejercicio fue convocado y promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no participará porque ha dicho que su “fuerte no es la venganza” y se encuentra de gira por el norte del país y en esta ocasión no se prevé la instalación de mesas especiales para ciudadanos en tránsito.

En un inicio, la consulta popular proponía enjuiciar a los expresidentes del país, pero al final la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedó de la siguiente forma:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Se prevé que alrededor de las 10:00 horas el secretario ejecutivo del INE haga un corte sobre cuántas mesas fueron instaladas en todo el país.

Consulta popular inédita con poco presupuesto

En todo el país se instalarán 57 mil mesas electorales, una cifra mucho menor a las 163 mil de los comicios intermedios del pasado 6 de junio, algo que el INE ha atribuido a la falta de presupuesto que le otorgó el Congreso de la Unión.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova informó que se imprimieron 93.6 millones de papeletas con medidas de seguridad adecuadas para que la ciudadanía emita su opinión.

Primeros dos votantes en mesa receptora de Coyoacán para consulta popular, abrieron con media hora de retraso. pic.twitter.com/kJi97Qv7RA — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 1, 2021

Te puede interesar: Piden a SCJN aclarar alcalces de Consulta Popular del 1 de agosto