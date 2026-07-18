Emiten alerta a horas de la final del Mundial 2026: Humo de incendios de Canadá llega a Nueva York

El humo generado por los incendios forestales que afectan a Canadá se desplazó desde el jueves hacia el noreste de Estados Unidos, provocando una mala calidad del aire en ciudades como Nueva York y otras zonas de Nueva Jersey.

Una densa neblina cubrió parte del área metropolitana de Nueva York, donde los servicios meteorológicos prevén condiciones consideradas perjudiciales para la salud. Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población limitar las actividades al aire libre para reducir la exposición al humo.

Emiten alerta en Nueva York por mala calidad del aire

Los gobiernos de Nueva York y Nueva Jersey emitieron alertas sanitarias debido a la mala calidad del aire. La situación ocurre a pocos días de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para este domingo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

De acuerdo con los datos más recientes, en el noroeste de Ontario permanecen activos más de 200 incendios forestales, de los cuales al menos 60 continúan fuera de control. Como consecuencia de la emergencia, alrededor de 15 poblaciones han tenido que ser evacuadas por el avance del fuego.

🔥 Más de 830 incendios forestales siguen activos en Canadá 🇨🇦



El humo ya afecta a Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del domingo entre España y Argentina ⚽️



Crece la preocupación ante los altos niveles de contaminación



📹 @MundoEConflicto / @albertolati pic.twitter.com/QAfA2wghaF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026

Final del Mundial 2026 no se cancela

A pesar de las condiciones ambientales, se descartó modificar la sede o aplazar la final del torneo, pues los organizadores del evento piensan que las condiciones mejorarían antes del inicio del encuentro.

La decisión se produce a pesar de que de otros eventos deportivos disputados en Estados Unidos se tuvieron que retrasar.

La MLS aplazó un encuentro previsto en Chicago, mientras que la MLB adelantó el horario de un partido en Filadelfia para disminuir la exposición de jugadores y aficionados.

¿Qué efectos tiene la contaminación en los futbolistas?

La incertidumbre surgió cuando la nube de humo procedente de Canadá alcanzó gran parte del noreste estadounidense, incluida el área metropolitana de Nueva York.

Además, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emitió alertas por contaminación del aire en diversas ciudades, entre ellas Detroit y Minneapolis, donde se registraron niveles considerados peligrosos.

Expertos en el tema informaron que un futbolista que esté expuesto a una contaminación como la de un incendio forestal puede tener complicaciones respiratorias y de hidratación.