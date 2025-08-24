Abren registro para el Apoyo Nutricional UNAM 2026-1: Conoce las fechas clave y cómo aplicar

¡Atención, comunidad estudiantil! Si eres alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta información es para ti. La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) y en alianza con la Fundación UNAM, ha publicado oficialmente la segunda convocatoria del Programa de Apoyo Nutricional para el ciclo 2026-1.

Esta iniciativa, también conocida como la “beca de alimentos”, es un respaldo fundamental para miles de estudiantes, y el periodo de registro ya ha comenzado.

Fechas clave de la “beca de alimentos” UNAM 2026

¡Que no se te pasen! El tiempo es un factor crucial en esta convocatoria. Es crucial que tengas presentes las siguientes fechas para completar tu proceso de solicitud exitosamente y no quedar fuera de este importante beneficio.



Publicación de la convocatoria

Periodo de registro de la solicitud , del 22 al 31 de agosto de 2025 .

, del . Postulación de Planteles , del 22 de agosto al 03 de septiembre de 2025.

, del 22 de agosto al 03 de septiembre de 2025. Publicación de resultados: 10 de septiembre de 2025.

Los resultados de los estudiantes seleccionados para recibir el Apoyo Nutricional UNAM 2026-1 se darán a conocer el próximo 10 de septiembre de 2025. Los folios de los beneficiarios podrán ser consultados en el sitio web de la DGOAE y en el portal de Becarios UNAM.

¿Cómo registrarse al Programa de Apoyo Nutricional UNAM 2026-1?

Para iniciar tu solicitud, deberás acceder al Sistema Integra de la UNAM en la página www.integra.unam.mx. También se recomienda consultar toda la información detallada en el portal de Becarios UNAM en www.becarios.unam.mx.

Dentro del Sistema Integra, deberás iniciar sesión con tu usuario y contraseña. Llena el cuestionario socioeconómico y la solicitud del programa. Asegúrate de completar todos los campos de manera verídica y de guardar correctamente tu información.

Una vez concluido el periodo de registro, la DGOAE validará las solicitudes. Los resultados serán publicados en la fecha indicada.

Para conocer los requisitos específicos del ciclo 2026-1, es indispensable consultar el texto completo de la convocatoria en los portales oficiales de la DGOAE y Becarios UNAM.