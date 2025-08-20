La clave para el bachillerato extemporáneo SEP: Así se asignan los lugares en Mi Derecho, Mi Lugar

Para miles de jóvenes que buscan un lugar para continuar sus estudios de nivel medio superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la tensión ha terminado, pero para otros, la oportunidad apenas comienza. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una medida crucial para garantizar el derecho a la educación: la apertura de un periodo de registro extemporáneo para bachillerato, una segunda vuelta para aquellos aspirantes que no participaron en la convocatoria original.

Esta nueva fase se llevará a cabo a través de la plataforma “Mi Derecho, Mi Lugar”, diseñada específicamente para que nadie se quede sin estudiar. Si este es tu caso, presta mucha atención porque el tiempo es oro y los lugares se asignarán por orden de llegada.

¿Cuáles son las fechas clave del registro extemporáneo para bachillerato?

Apunta bien estas fechas, ya que el periodo es corto y la demanda puede ser alta. La SEP ha informado que la plataforma estará abierta para la inscripción a prepa fuera de tiempo durante una sola semana.



Inicio del registro: Jueves 21 de agosto de 2025.

Jueves 21 de agosto de 2025. Fecha límite de registro: Jueves 28 de agosto de 2025.

Es fundamental realizar el proceso dentro de este lapso, ya que no se prevé una nueva prórroga.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, #NadieSeQuedaSinEscuela. 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓 El bachillerato #MiDerechoMiLugar abre sus puertas con nuevas escuelas, más carreras y modalidades para que cada joven pueda estudiar lo que le apasiona. 🏫👷🏻‍♀️🩺🔬 pic.twitter.com/c2tAv5uuJc — SEP México (@SEP_mx) August 19, 2025

¿Cómo se asignan los lugares? La regla de “Primero en registrarte, primero en elegir”

A diferencia de los procesos que involucran un examen de selección como los de la UNAM o el IPN, esta fase extemporánea tiene una regla de oro muy clara. La propia SEP lo ha destacado en su campaña informativa: “Primero en registrarte, primero en elegir”. Esto significa que las opciones de planteles se asignarán estrictamente por orden de registro. Quienes completen su inscripción en los primeros momentos del 21 de agosto tendrán una mayor variedad de escuelas y lugares para escoger.

Paso a paso: Cómo inscribirte en la plataforma “Mi Derecho, Mi Lugar”

El proceso está diseñado para ser sencillo y directo. Si estás interesado en esta convocatoria extemporánea SEP 2025, solo tienes que seguir estos pasos:



Accede al portal oficial, ingresa a la página web miderechomilugar.gob.mx Ten tus datos a la mano, generalmente se solicita la CURP del aspirante y datos de contacto. Completa el formulario, llena los campos requeridos con la información del estudiante. Elige tus opciones, el sistema te mostrará los planteles que aún cuentan con disponibilidad para que puedas seleccionar tus preferencias. Confirma tu registro, asegúrate de finalizar el proceso y guardar el comprobante que te genere la plataforma.

Este anuncio llega justo cuando se publicaron los resultados de los más de 272 mil aspirantes que sí participaron en el proceso ordinario para el bachillerato en la ZMVM. En un comunicado, la SEP informó que el 95% de estos estudiantes fueron asignados en alguna de sus primeras tres opciones, cumpliendo con las preferencias de la gran mayoría.