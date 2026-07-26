¿Enjambre sísmico o réplicas? Las diferencias para entender qué pasa cuando tiembla

Cuando la tierra empieza a moverse seguido en una sola región, es muy común escuchar los términos réplica y enjambre sísmico. Aunque a podrían parecer lo mismo, la ciencia los identifica de diferente manera según cómo ocurren los movimientos.

¿Qué son las réplicas después de un temblor fuerte?

Las réplicas son temblores de menor magnitud que ocurren en la misma zona donde antes ya se registró un sismo de una intensidad mayor.

Suceden porque las rocas de la corteza terrestre cerca de la falla se están reacomodando después de la ruptura original. Estos movimientos pueden durar días, semanas o meses, pero siempre son más pequeños que el terremoto inicial.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo identificarlo?

Un enjambre sísmico es una secuencia de varios temblores que pasan en una misma área durante un periodo corto de tiempo.

La diferencia aquí es que no existe un sismo principal o "fuerte" que detone a los demás.

En un enjambre, la mayoría de los movimientos tienen magnitudes muy parecidas entre sí.

La principal diferencia entre enjambre sísmico y las réplicas

Para distinguir un fenómeno de otro, la clave está en la fuerza del primer movimiento:



En las réplicas: Primero ocurre un terremoto fuerte y después vienen temblores más chicos.

Primero ocurre un terremoto fuerte y después vienen temblores más chicos. En un enjambre: Hay decenas o cientos de temblores pequeños juntos, sin que ninguno destaque como el principal o el más fuerte.

⚠️ 4.5 la magnitud FINAL del #Sismo de las 14:16 h al sur de Minatitlán, #Veracruz.



👉 Al momento, no se reporta percepción ni afectaciones en Veracruz ni Chiapas. Se mantiene el monitoreo. https://t.co/m8YKuZk9Hr — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 26, 2026

¿Por qué se producen los enjambres en la tierra?

Los especialistas del Sismológico Nacional dicen que los enjambres sísmicos suelen ocurrir por la acumulación de esfuerzo en fallas locales o por el movimiento de fluidos en el subsuelo, como magma o agua.

Cuando se libera esa energía poco a poco, la corteza provoca varios movimientos continuos sin necesidad de romper la falla de golpe.

¿Qué hacer si hay muchos sismos?

Si en el lugar donde vives se presenta un enjambre o réplicas constantes, las autoridades de Protección Civil recomiendan revisar las condiciones estructurales de tu casa, identificar las zonas de seguridad y tener siempre lista una mochila de emergencia con tus documentos básicos y un botiquín.