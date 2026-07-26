Requisitos del Pase Reglamentado UNAM 2026: por qué motivos te pueden negar la carrera
Como egresado de la UNAM, aunque tengas el Pase Reglamentado 2026, hay condiciones que podrían impedir tu ingreso a la carrera que elegiste, ¿cuáles son?
Egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) están por ingresar a nivel licenciatura a través del Pase Reglamentado de la UNAM 2026, aunque las inscripciones de nuevo ingreso se supendieron temporalmente.
Antes de llevar a cabo el siguiente paso para seguir con tus estudios, no olvides tomar en cuenta un requisito que es obligatorio o de lo contrario podrías perder tu lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Estudiantes de excelencia se quedan sin un lugar para cursar la universidad
Pase Reglamentario UNAM 2026: el requisito obligatorio por el que podrías perder tu lugar
De acuerdo con la convocatoria del Pase Reglamentado 2026-2027 publicada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM, el requisito obligatorio para que un estudiante no pierda el derecho a una carrera es haber concluido el bachillerato.
Las y los aspirantes a una carrera en la UNAM deben acreditar el 100% el bachillerato, ya sea en la Prepa o en el CCH, conforme al plan de estudios correspondiente.
Para ello se deben acreditar todas las asignaturas, pues en caso de deber alguna de estas, no se podrá ahacer efectivo el Pase Reglamentado, a pesar de que se haya hecho el registro.
¿Qué examen es obligatorio en el proceso del Pase Reglamentado?
Toma en cuenta que es importante la presentación de una prueba obligatoria: el examen diagnóstico de inglés.
La UNAM señala que dicho examen es para conocer el nivel que tienes en el idioma, pero "de ninguna manera afectará" la solicitud de Pase Reglamentado, para la asignación de carrera, plantel, turno y grupo.
Fechas clave del Pase Reglamentado UNAM 2026 que debes cumplir
La convocatoria de la UNAM sobre el Pase Reglamentado desglosa un calendario de fechas clave que debes tomar en cuenta para no quedar fuera del proceso.
- 19 de marzo 2026
Publicación de la convocatoria del Pase Reglamentado para alumnos del CCH y ENP
- 6 al 15 de abril 2026
Examen diagnóstico de inglés en TU SITIO
Registro de la solicitud de Pase Reglamentado
Llenar hoja de daros estadísticos
- 24 al 30 de abril
Actualización de fotografía, firma digitalizada y huella digital en los planteles
- 27 de abril al 17 de junio 2026
Revisión de historia académica (ENP)
- 25 de mayo al 17 de junio 2026
Revisión de historia académica (CCH)
- 21 de julio 2026
Consulta de resultados/ liberación de pase reglamentado
- 21 al 31 de julio 2026
Obtención de documentación de ingreso en TU SITIO
- 3 al 7 de agosto 2026
Inscripción en planteles
- 10 de agosto 2026
Inicio de clases
¿Qué pasa con tu lugar si no completas los trámites o adeudas materias?
No llevar a cabo todos los trámites afectará el proceso de la solicitud del Pase Reglamentado de la UNAM.
De acuerdo con el Artículo 29 del Reglamento General de Inscripciones, si un alumno no completa los trámites correspondientes, en las fechas establecidas, se entenderá que renuncia a su inscripción o reinscripción.