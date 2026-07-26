Requisitos del Pase Reglamentado UNAM 2026: por qué motivos te pueden negar la carrera

Egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) están por ingresar a nivel licenciatura a través del Pase Reglamentado de la UNAM 2026, aunque las inscripciones de nuevo ingreso se supendieron temporalmente.

Antes de llevar a cabo el siguiente paso para seguir con tus estudios, no olvides tomar en cuenta un requisito que es obligatorio o de lo contrario podrías perder tu lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estudiantes de excelencia se quedan sin un lugar para cursar la universidad

Pase Reglamentario UNAM 2026: el requisito obligatorio por el que podrías perder tu lugar

De acuerdo con la convocatoria del Pase Reglamentado 2026-2027 publicada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM, el requisito obligatorio para que un estudiante no pierda el derecho a una carrera es haber concluido el bachillerato.

Las y los aspirantes a una carrera en la UNAM deben acreditar el 100% el bachillerato, ya sea en la Prepa o en el CCH, conforme al plan de estudios correspondiente.

Para ello se deben acreditar todas las asignaturas, pues en caso de deber alguna de estas, no se podrá ahacer efectivo el Pase Reglamentado, a pesar de que se haya hecho el registro.

¿Qué examen es obligatorio en el proceso del Pase Reglamentado?

Toma en cuenta que es importante la presentación de una prueba obligatoria: el examen diagnóstico de inglés.

La UNAM señala que dicho examen es para conocer el nivel que tienes en el idioma, pero "de ninguna manera afectará" la solicitud de Pase Reglamentado, para la asignación de carrera, plantel, turno y grupo.

Fechas clave del Pase Reglamentado UNAM 2026 que debes cumplir

La convocatoria de la UNAM sobre el Pase Reglamentado desglosa un calendario de fechas clave que debes tomar en cuenta para no quedar fuera del proceso.



19 de marzo 2026

Publicación de la convocatoria del Pase Reglamentado



Publicación de la 6 al 15 de abril 2026

Examen diagnóstico de inglés en TU SITIO

Registro de la solicitud de Pase Reglamentado

Llenar hoja de daros estadísticos



Examen diagnóstico de inglés en Registro de la solicitud de Pase Reglamentado Llenar hoja de daros estadísticos 24 al 30 de abril

Actualización de fotografía, firma digitalizada y huella digital en los planteles



Actualización de fotografía, firma digitalizada y huella digital en los planteles 27 de abril al 17 de junio 2026

Revisión de historia académica (ENP)



Revisión de historia académica (ENP) 25 de mayo al 17 de junio 2026

Revisión de historia académica (CCH)

21 de julio 2026

Consulta de resultados/ liberación de pase reglamentado



Consulta de resultados/ liberación de pase reglamentado 21 al 31 de julio 2026

Obtención de documentación de ingreso en TU SITIO



Obtención de documentación de ingreso en TU SITIO 3 al 7 de agosto 2026

Inscripción en planteles



Inscripción en planteles 10 de agosto 2026

Inicio de clases



¿Qué pasa con tu lugar si no completas los trámites o adeudas materias?

No llevar a cabo todos los trámites afectará el proceso de la solicitud del Pase Reglamentado de la UNAM.

De acuerdo con el Artículo 29 del Reglamento General de Inscripciones, si un alumno no completa los trámites correspondientes, en las fechas establecidas, se entenderá que renuncia a su inscripción o reinscripción.

