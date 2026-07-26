Oración de hoy para pedir salud y sanación: La plegaria para pedirle a San Pantaleón por los enfermos este 27 de julio

Si este día tienes un familiar o un ser querido enfermo, la oración de hoy puede ser de interés para ti. La Iglesia Católica recuerda este 27 de julio a San Pantaleón, quien puede ayudar a interceder para enfrentar las enfermedades y buscar una plena sanación.

Oración para hoy 27 de julio

Para encontrar esperanza en medio de la enfermedad, la tradición sugiere recitar una plegaria poderosa y sincera. Los devotos recomiendan buscar un lugar tranquilo, encender una vela blanca como símbolo de pureza y rezar con el corazón abierto. Esta oración del día resulta ideal para quienes desean la pronta recuperación de un ser querido o necesitan valentía para afrontar un tratamiento médico extenso.



“Oh, glorioso San Pantaleón, siervo fiel y médico compasivo, tú que dedicaste tu existencia a sanar las heridas del cuerpo y del alma. Hoy acudo a ti con gran necesidad para pedir tu poderosa intercesión. Te ruego que mires con ojos de misericordia a (mencionar el nombre de la persona enferma) y le concedas la salud que tanto necesita.

Intercede ante Dios Nuestro Señor para que alivie sus dolores, aleje la enfermedad de su cuerpo y le otorgue la fortaleza necesaria para superar esta dura prueba. Te pido también por todos los médicos y el personal de salud; ilumina sus mentes y guía sus manos para que siempre encuentren el tratamiento adecuado.

Lléname de esperanza y ayúdame a confiar plenamente en el inmenso poder sanador del Creador. Amén.”

Santoral hoy 27 de julio

El calendario litúrgico católico conmemora este día a San Pantaleón, un mártir glorioso que dedicó su vida terrenal a la medicina y a la compasión por los más necesitados. La historia relata que este joven médico brindaba sus conocimientos y cuidados de forma gratuita a los pobres, confiando siempre en el poder sanador de Dios por encima de la ciencia de su época.

Actualmente, la Iglesia Católica lo reconoce como el patrono indiscutible de los médicos y de las profesiones afines a la salud. Los fieles lo consideran uno de los santos más invocados por quienes enfrentan diagnósticos difíciles o padecen dolencias graves. Las personas buscan su protección divina para obtener fortaleza física y mental durante cualquier enfermedad.