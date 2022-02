Convoy de camioneros protesta vs Covid-19; va rumbo a Washington D.C.

Inspirados por sus homólogos canadienses, los camioneros estadunidenses comenzaron a reunirse en Adelanto, California, para formar un convoy de protesta de conductores con destino a Washington D.C., capital de Estados Unidos.

Llamándose a sí mismos “The People’s Convoy”, los camioneros planean partir el miércoles por la mañana y conducir más de 2500 millas, 4000 km, hasta Washington D.C. para protestar por las restricciones del Covid-19 y los mandatos del cubrebocas.

Brian Brase / Organizador de la marcha:

Nos estamos reuniendo aquí en este estadio aquí en California, cualquiera que pueda asistir, y luego saldremos en convoy mañana a las 11 a.m.

Brase aseguró que su esperanza era que el convoy creciera por miles. También que imaginaba que al llegar a Washington D.C. , habría decenas de miles de personas involucradas en el movimiento.

“Lo que estamos buscando es acabar con la declaratoria de emergencia, acabar con los mandatos sobre la vacuna obligatoria y los mandatos de cubrebocas”, agregó el dirigente y líder de la protesta.

Se espera que el viaje a Washington D.C. tome 11 días en completarse y cueste miles de dólares en gasolina y pérdida de ganancias, pero los conductores creen que su causa vale la pena el sacrificio.

“Bueno, he sido camionero durante 28 años, tengo casi cuatro millones de millas debajo de mi trasero. Entonces, mi hijo cumplirá 14 años en julio, las vacunas obligatorias, se está volviendo algo personal sobre cómo quieren forzar gente a hacer esto, y lo vi como un momento para ponerse de pie, y tengo la oportunidad de estar aquí y participar en ello. Entonces, fue como un llamado, y era el momento de salir y hacer mi parte”, dijo Jeff Sandberg, un camionero de 48 años de Texas que participa en el convoy.

Nueva protesta de convoy de camioneros; se dirigen a la ciudad de Washington D.C.

El convoy de camioneros llegaría a Washington D.C. en 11 días

“Estamos haciendo esto no solo por los camioneros, lo estamos haciendo por todos. No importa el color de tu piel o tu afiliación política o cómo te identificas sexualmente. Nada de eso importa. Ya sea que estés vacunado o no vacunados, no importa. Elección. Tenemos nuestras propias opciones y eso es lo que queremos recuperar. No queremos que alguien entre y diga: “Vas a hacer esto, vas a poner este veneno en ti, y es para el bien del mundo entero. “No, no lo es”, agregó Ron Coleman, camionero de 61 años de Reno, Nevada.

Los camioneros de Canadá protestan desde hace 3 semanas en diferentes zonas paralizadas de la capital, Ottawa. Mientras tanto en Estados Unidos, se espera que el convoy con destino a Washington D.C. llegue a la capital estadunidense el 5 de marzo próximo.