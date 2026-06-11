“El Mundial tiene una relación mágica con México”: Antonio Rosique destaca el histórico papel del país sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mexico vuelva a estar en el centro de los reflectores Internacionales con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y para el periodista deportivo, Antonio Rosique, existe una razón muy clara: “la relación entre el país y el fútbol trasciende el deporte”.

Durante una entrevista especial para Hechos AM acerca de la cobertura mundialista 2026, Rosique aseguró que la historia de México no puede entenderse sin el fútbol, además de qué destacó que la Copa del Mundo ha marcado alguno de los momentos más importantes de la vida nacional: “Estoy convencido de que la copa del mundo tiene una relación mágica con Mexico”, expresó el conductor al recordar que el país recibe por tercera ocasión el torneo más importante del mundo.

¿Por qué Mexico tiene una conexión especial con los mundiales?

Para Rosique, la historia mundialista de México está ligada a capítulos icónicos del fútbol internacional; recordó que en México 1970, el mundo presenció la consagración de Pelé como una de las máximas figuras de todos los tiempos, mientras que en México 1986, fue cuando más brilló Diego, Armando Maradona en uno de los torneos más recordados de la historia.

Ahora en 2026, Mexico vuelve a ser protagonista al formar parte de la primera Copa del Mundo organizada por tres países y con la participación de 48 selecciones, la cifra más alta registrada en el torneo,

¿Qué imagen está proyectando Mexico en el mundo?

Más allá de los partidos, Rosique destacó que millones de visitantes están descubriendo la riqueza cultural del país, la gastronomía mexicana, los sitios históricos, las artesanías, las playas y la hospitalidad de la población se ha convertido en parte fundamental de la experiencia mundialista.

“Somos el gran anfitrión de los mundiales”, afirmó al citar la percepción de diversos medios internacionales que tienen acerca de Mexico como sede de eventos deportivos a gran escala.

El turismo unionista impulsa la capital

Antonio Rosique también destacó que la llegada de los visitantes provenientes de Sudamérica, Norteamérica y otras regiones del mundo, ya se refleja en hoteles, restaurantes y zonas turísticas de la Ciudad de México.

Incluso diversos establecimientos han capacitado a su personal en idiomas extranjeros para mejor la atención de los aficionados internacionales que recorren la capital durante el torneo.

Un mundial que marcar una nueva era

Rosique considera que la edición 2026 representa el inicio de una nueva transformación histórica para la Copa del Mundo. Se trata del torneo más grande jamás organizado y de un modelo multinacional que podría definir el futuro de la competencia. Mientras millones de aficionados celebran el inicio de la fiesta futbolera, la expectativa crece dentro y fuera de las canchas.