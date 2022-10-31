Corea del Sur investiga estampida durante evento de Halloween

Los investigadores de Corea del Sur examinan las imágenes de más de 50 cámaras de televisión de circuito cerrado tanto estatales como privadas, así como videos de redes sociales, en busca de respuestas sobre cómo el alto número de asistentes a una fiesta de Halloween en estrechos callejones llevó a la muerte de tantas personas debido a la letal estampida.

Mientras Corea del Sur inicia una semana de luto, el número de muertos por la estampida ascendía a 154, mientras que otras 149 personas resultaron heridas, 33 de ellas en estado grave. Entre los fallecidos se encuentran al menos 26 ciudadanos de 14 países.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, pidió una investigación exhaustiva y las autoridades dijeron que estaban centradas en reconstruir los momentos previos a la estampida y buscar si alguien pudo ser responsable de desencadenarla.

Nam Gu-jun, jefe de investigación de la policía de Corea del Sur, señaló que: "Estamos analizando las cámaras de televisión de circuito cerrado para averiguar la causa exacta del accidente. Seguiremos interrogando a más testigos, incluidos los empleados de las tiendas cercanas".

Ver estos videos de lo ocurrido en #Itaewon es terrible. Cómo es posible q el estado permita q sus ciudadanos hagan lo q les dé la gana y luego se forme un revolú con muertes y heridos. Pudieron evitar esa desgracia si la policía hubiera llegado antes. 😢 pic.twitter.com/wrxRMTQcYJ — M͓̽M͓̽A͓̽R͓̽I͓̽P͓̽O͓̽S͓̽A͓̽ 🇵🇷 (@MMariposa31) October 29, 2022

Autoridades de Corea del Sur cancelaron la mayoría de eventos y reuniones

Durante la noche del pasado sábado, docenas de miles de personas, muchas de ellas adolescentes y veinteañeros disfrazados, se agolparon en las estrechas calles y callejones del popular distrito de Itaewon para celebrar la primerafiesta de Halloween prácticamente sin restricciones en los útimos tres años.

Testigos presenciales señalan que el caos (estampida) estalló cuando la gente se agolpó en un callejón especialmente estrecho y en pendiente, que ya estaba abarrotado.

Este lunes (31 de octubre de 2022), la gente depositaba crisantemos blancos, bebidas y velas en un pequeño altar improvisado a la salida de la estación de metro de Itaewon.

Mientras tanto, colegios, guarderías y empresas de todo el país desecharon los eventos de Halloween previstos, además de que se cancelaron los conciertos de "K-pop" y las reuniones informativas del gobierno de Corea del Sur.