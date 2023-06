¡Vuelve The Cure! Corona Capital 2023 anuncia el cartel oficial; estas son las fechas y los costos

El Corona Capital 2023, uno de los festivales más emblemáticos de los últimos años, regresa a la Ciudad de México, así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales los encargados del evento y las reacción de los internautas no se hizo esperar, pues viene lo mejor de la escena nacional e internacional.

La decimotercera edición del Corona Capital 2023 ya cuenta con el cartel oficial y enseguida destacaron artistas y agrupaciones que son del agrado del público, como The Cure, Pulp, The Chemical Brothers e incluso Fleet Foxes, por lo que no puedes perderte el evento y la gama de bandas musicales que ofrece.

¿Qué bandas participarán en el Corona Capital 2023?

El Festival Corona Capital 2023 alista motores y ya se presume qué días serán los más esperados por los seguidores de las agrupaciones que se presentarán, para esta ocasión habrá más de 60 invitados, y por esta razón te contamos quiénes son los que acaparan los horarios estelares para el 17, 18 y 19 de noviembre.

Para el viernes 17 de noviembre la banda canadiense Arcade Fire es el principal atractivo, también destacan Alanis Morrisset, Pulp e incluso Caroline Rose; el sábado destaca Blur, Thirty Seconds to Mars, The Black Keys y Jungle.

El último día promete cerrar con una de las bandas más esperadas, los británicos The Cure tienen el horario estelar, pero The Chemical Brothers marca el regreso a tierras mexicanas, junto a Pet Shop Boys.

#CoronaCapital está de vuelta 🏙️

Este es nuestro line-up 2023#PreventaCitibanamex: 9 DE JUNIO, 2:00 PM. pic.twitter.com/rGJ8bVo6oJ — Corona Capital (@CoronaCapital) June 5, 2023

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Corona Capital 2023 en CDMX?

¡Agéndalo en el calendario! Si tu intención es ver a Arlo Parks, Jungle, Fleet Foxes, Noel Gallagher’s High Flying The Walkmen, The Hives, The Breeders, Feist, Kasabian, Metronomy y Niall Horan, ex One Direction, tienes que estar al pendiente para no quedar fuera.

La venta de boletos del festival Corona Capital están próximos, serán el viernes 9 y 10 de junio, en ambos días será en punto de las 14:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Corona Capital 2023?

El precio de los boletos para el Corona Capital 2023 aún no se da a conocer por los organizadores, pero los internautas ya especulan por los costos de la fase 1 en relación a las ediciones anteriores:



Abono general, $4 mil a los $5 mil pesos,

Comfort $6 mil 435 a los $7 mil 635

Plus de $8 mil 850 pesos a $9 mil 780.

¿Cuál será la sede del Corona Capital 2023?

La sede del Corona Capital 2023 será en la curva cuatro del emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/n, Granjas México, de la alcaldía Iztacalco, en la CDMX.