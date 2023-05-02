Todo lo que debes saber sobre la coronación del rey Carlos III

La coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila está cada vez más cerca, por lo que te dejamos una guía de todo lo que debes saber sobre el momento, cómo, cuándo se llevará a cabo, dónde y quienes son los invitados, entre otros datos.

¿Cuándo será la coronación del rey Carlos III?

El histórico momento se realizará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, en Londres, será conducido por el arzobispo de Canterbury.

¿Cómo ver la coronación del rey Carlos III por TV Azteca?

La transmisión la podrás seguir de manera gratuita a través de los canales de TV Azteca en televisión, y también a través las redes sociales de Fuerza Informativa Azteca.

La transmisión comenzará a partir de las 3:00 de la mañana con la procesión del rey, siguiendo el camino del monarca hasta la Abadía.

¿Cuántos invitados habrá en la coronación del rey Carlos III?

La invitación para la coronación del rey Carlos III fue enviada a dos mil invitados, entre los que destacan presidentes de todo el mundo, primeros ministros y otros reyes.

¿Cuál será la vestimenta del rey Carlos III en la coronación?

Carlos III utilizará unas históricas vestiduras elegidas en “aras de la sostenibilidad y la eficiencia” y que están alineadas con el pensamiento de sustentabilidad ambiental que el monarca ha predicado durante décadas.

Además, parte de lo invaluable del ropaje que vestirá también reside en que es una herencia familiar, ya que las prendas fueron utilizadas por su madre y abuelo, entre otros predecesores, en sus propias coronaciones.

