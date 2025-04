Michoacán sancionará corridos bélicos en espectáculos públicos a partir del Jueves Santo

Michoacán se puso enérgico y va contra la violencia y las drogas, pero solo en la cuestión musical. A partir del Jueves Santo sancionará los corridos bélicos en espectáculos públicos.

Y es que eso de prohibir los espectáculos ya es una constante del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. Hace días le puso el clavo en la cruz a jaripeos y peleas de gallos, pretextando también la imparable violencia.

“Lo peligroso no son los gallos, lo peligroso es el país entero, ese es el problema, pero dedíquense al legislar para eso, no para acabar con las fuentes de empleos, miles de fuentes de empleos que genera esos y que lo hacemos de forma lícita y que somos gente de bien y somos gente de trabajo”, dijo Manolo Torres, criador de gallos.

“Tenemos muchas similitudes con otros países como Cuba, desafortunadamente yo nací en un país libre donde había libertad de expresión y ya ni siquiera eso tenemos, ya no tenemos libertad para andar en la calle, no hay libertad de expresión, nada más falta que ellos digan donde sí y donde no podemos pisar”, comentó Juan Luis Peña, médico veterinario.

¿Cantar narcocorridos es enaltecer a criminales? Esto dice un experto

Prohíben corridos de toros en Michoacán

Y no solo a ellos. Días antes, la mayoría morenista y sus aliados en el Congreso de Michoacán prohibieron también las corridas de toros.

“La delincuencia hay que atacarla de raíz desde la educación, veamos qué escuelas tenemos, veamos qué maestros tenemos en las aulas, enseñando. Los que salieron de aquí de Tiripetío, los jóvenes, estos que para nada tienen vocación de maestros, que son delincuentes y que se están profesionalizando porque el gobierno no les pone hasta aquí”, opinó Jesús Javier Rivera, presidente de la Asociación Ganadera Morelia.

Afirman que el golpe al empleo es mortal. Son miles las personas y familias que dependen de las industrias detrás de las peleas de gallos, jaripeos y corridas de toros.

¿Qué estados prohíben los narcocorridos en México?

En México no hay una regulación nacional que prohíba los narcocorridos, pero a nivel estatal o municipal, algunas entidades han aplicado restricciones. Entre ellas se encuentran:



Municipio de Tijuana, Baja California

En 2023 reformó su reglamento para prohibir la interpretación de narcocorridos en espectáculos públicos con multas de hasta 1.2 millones de pesos



Ayuntamiento de Cancún ordenó hace dos años no autorizar conciertos de artistas que promuevan al crimen organizado



ordenó hace dos años no autorizar conciertos de artistas que promuevan al crimen organizado Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua, Quintana Roo y Nayarit prohibieron en febrero pasado los narcocorridos y los eventos que hagan apología del crimen organizado



y prohibieron en febrero pasado los narcocorridos y los eventos que hagan apología del crimen organizado Estado de México:

Se exhortó a los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco, no realizar apología a la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos en ferias y espectáculos donde se presentan diversos artistas

El @Edomex, a través de la @SGGEdomex, @SS_Edomex y la @FiscaliaEdomex, exhortan a las autoridades municipales de #Texcoco, #Metepec y #Tejupilco a evitar la apología del delito en ferias y festivales. pic.twitter.com/3HcmO6URoD — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) April 12, 2025

Guanajuato

Ha aplicado restricciones para impedir que se interpreten narcocorridos en espectáculos públicos



Jalisco

El gobernador Pablo Lemus ordenó prohibir las presentaciones públicas que hagan apología del crimen organizado, esto luego de un concierto en Guadalajara donde se proyectaron imágenes de líderes del narcotráfico



El ayuntamiento de Querétaro restringió los narcocorridos y eventos que hagan apología del crimen organizado



restringió los narcocorridos y eventos que hagan apología del crimen organizado Nayarit

En febrero de este año, el gobierno publicó un decreto que prohíbe la interpretación y reproducción de narcocorridos, corridos tumbados y otras canciones que promuevan la violencia o actividades ilícitas