Hijo de Adán Augusto cobró 800 mil pesos en San Lázaro; desmienten el “servicio social”

De nuevo, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, se encuentra en el centro de la discusión pública. Esta vez, no por su actividad política directa, sino por la trayectoria laboral de su hijo, Augusto Andrés López Estrada.

Hijo de Adán Augusto habría recibido casi un millón por asesorías

Según con lo revelado por el medio Emeequis, el joven habría recibido más de 800 mil pesos por laborar como asesor en la Cámara de Diputados durante casi dos años, pese a que en ese periodo todavía cursaba la licenciatura en Derecho.

En 2022 ya se había difundido que asistía a sesiones en San Lázaro, aunque su padre argumentó que solo realizaba servicio social. Los documentos publicados recientemente indican lo contrario.

⚽️Esa falta árbitro 👋🏽 Ya que tenemos su atención de que el senador Adán Augusto andaba entretenido viendo un partido de la Champions League entre Barcelona y PSG en plena comparecencia



¿Qué opinan de que hijo del senador morenista cobró 805 mil pesos como “asesor” en la Cámara… pic.twitter.com/AMpImq40F7 — Laura Brugés (@LauraBruges) October 1, 2025

Así sería el contrato de asesoría legislativa del hijo de Adán Augusto López

El contrato firmado establece que Augusto Andrés debía encargarse de tareas de “asesoría, investigación, recopilación y análisis relacionado al proceso legislativo con sus propios recursos, materiales y económicos”.

El acuerdo fue autorizado por Eduardo Medel Quiroz, director general de Recursos Humanos en el Senado, y fijaba un pago total de 60 mil pesos, divididos en 12 mensualidades de 5 mil pesos cada una, antes de retenciones fiscales.

Trayectoria del hijo de Adán Augusto López

Además de su paso por la Cámara de Diputados, en 2022 Augusto Andrés López ocupó un cargo como secretario auxiliar en el Consejo de la Judicatura de Tabasco, entonces dependiente del Tribunal de Justicia estatal.

De acuerdo con el mismo medio, ahí percibía una remuneración mensual bruta de 25 mil 333 pesos y un ingreso neto de 24 mil 448 pesos.

Según el portal Saber Votar, Adán Augusto López está casado con Dea Isabel Estrada Rodríguez, originaria de Villahermosa, Tabasco. Juntos tienen tres hijos: Adán Payambé, Augusto Andrés y Adrián Jesús López Estrada.

Adán Augusto López revela de cuánto son sus ingresos

Desde el pasado 29 de septiembre, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, se quitó la máscara y reconoció públicamente que juega en dos canchas: la política y la privada.

El morenista aceptó que, además de su papel como operador del partido, también ha fungido como asesor jurídico de empresas que, según registros oficiales, están en la lista negra: desde prestadoras de servicios cuestionadas hasta firmas señaladas como “fantasma” o con nexos directos a militantes de Morena.

Lo más llamativo no es el doble rol, sino la suma: durante 2023 y 2024, López embolsó nada menos que 79 millones de pesos provenientes de dichas compañías.