¿Corte de agua en Iztapalapa e Iztacalco? SEGIAGUA da fecha del regreso del suministro en CDMX

¿Hay Corte de agua en Iztapalapa e Iztacalco? La Secretaría de Gestión Integral del Agua aclaró que en la CDMX no se trata de una suspensión general del servicio, aunque sí hubo afectaciones por trabajos técnicos que impactaron a miles de vecinos.

El suministro en Iztapalapa ya fue restablecido desde las 05:00 horas del sábado 14 de febrero, mientras que en Iztacalco continuará baja presión. La autoridad precisó que no es un corte de agua definitivo en la CDMX, sino maniobras de mantenimiento.

¿Por qué se habló de Corte de agua en la CDMX?

La confusión comenzó tras los trabajos en la trifulcación Judío-Lerma, donde personal técnico intervino una compuerta estratégica del sistema hidráulico. Durante las labores, habitantes reportaron disminución en el flujo, lo que generó versiones de corte de agua en la CDMX.

Sin embargo, la dependencia explicó que la intervención concluyó con éxito y que el servicio quedó normalizado en las zonas superponiente, centro, nororiente y norponiente de Iztapalapa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SACAN AGUA DE LAS COLADERAS: LA DESESPERANTE REALIDAD EN ÁLVARO OBREGÓN TRAS FALTA DEL SUMINISTRO|MIENTRAS DORMÍA

¿Qué pasa en Iztacalco y cuándo vuelve la presión normal?

En Iztacalco continúa la sustitución del equipo de bombeo en el pozo Nueva Santa Anita. Estos trabajos iniciaron el 13 de febrero y provocan baja presión en Nueva Santa Anita y Viaducto Piedad.

La fecha oficial para estabilizar el suministro es el 18 de febrero . La autoridad reiteró que no es un corte de agua en la CDMX, sino una reducción temporal mientras se moderniza la infraestructura.

Recomendaciones ante la baja presión

Ante reportes de posible corte de agua, autoridades pidieron a vecinos de la CDMX almacenar únicamente lo necesario y hacer uso responsable del recurso.

El mensaje es claro: no hay un corte de agua generalizado en la Ciudad de México, pero sí afectaciones temporales en puntos específicos. La recomendación es mantenerse informados por canales oficiales de la SEGIAGUA mientras concluyen los trabajos técnicos programados esta semana.