Lista de las 23 colonias con corte de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara hasta este viernes

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que, derivado de trabajos de mantenimiento preventivo, decenas de familias en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) experimentarán baja presión o la suspensión total del servicio de agua potable durante los próximos días.

Las afectaciones comenzaron el miércoles 25 de febrero debido a una intervención directa en uno de los cuatro equipos que operan al interior del Tanque Belenes. De acuerdo con la dependencia, estas acciones se realizan de manera escalonada para reducir al mínimo el impacto en la ciudadanía. Aquí te decimos todo lo que necesitas saber para tomarlo en cuenta.

¿Cuáles son las colonias con corte de agua en la ZMG?

La falta de suministro o la reducción en la presión del agua dependerá de la topografía de cada zona. Las 23 colonias y fraccionamientos afectados son:



Altagracia

Cañadas San Lorenzo

Colinas del Rey

Coto Almendros

Coto Altavista

Coto Argenta

Coto Boreales Residencial

Coto Miralto Residencial

Coto Real del Bosque

Coto Sotavento Residencial

Coto Vitana Residencial

Fracc. Bosques Valdepeñas

Francisco Villa

Haciendas del Valle

La Cima

Lomas de Zapopan

Parques del Centinela

Punta Valdepeñas

Real Valdepeñas

Savia Tulipán

Savia Orquídea

Rinconada San Isidro

Zapopan Industrial Norte

¿Cuándo regresará el agua a las colonias de Jalisco?

El SIAPA ha estimado que los trabajos de mantenimiento en el Tanque Belenes concluirán antes del fin de semana. Se prevé que el servicio comience a normalizarse en su totalidad durante la tarde del viernes 27 de febrero. Las autoridades recomiendan a los vecinos de las zonas afectadas hacer un uso racional del agua almacenada en sus tinacos y cisternas mientras se restablece la presión en la red.

¿Cómo pedir pipas de agua en Guadalajara?

Para las familias o comercios que se queden sin reservas durante este periodo de mantenimiento, el SIAPA ha habilitado un servicio de pipas gratuitas.

Los usuarios que requieran este apoyo de abastecimiento de emergencia pueden solicitarlo contactando directamente a la línea de SIAPATEL. Solo es necesario marcar el número rápido 073 desde cualquier teléfono para levantar el reporte y programar el envío de la unidad.