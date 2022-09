Corte perfila aval a prisión preventiva oficiosa para mayoría de delitos

Una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por mantener la prisión preventiva oficiosa para delitos contemplados en la Constitución como secuestro, homicidio, feminicidio, trata de personas y huachicoleo.

Sin embargo, un bloque mayoritario perfila votar el próximo jueves por invalidar dicha medida cautelar para ilícitos de cuello blanco como fraude al fisco, contrabando y enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales (factureros).

“¿Para los presuntos delincuentes de cuello blanco, para los defraudadores fiscales, para los facturaros no va a haber prisión preventiva oficiosa y para el resto del pueblo mexicano sí? ¿Eso es correcto, eso es justo, eso es constitucional?, cuestionó el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Y es que siete de los 11 ministros de la Corte se pronunciaron en contra de dejar de aplicar el artículo 19 de la Constitución que establece esta figura que contempla prisión preventiva oficiosa para14 delitos.

Solamente los ministros Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y Norma Piña respaldaron el proyecto de su colega Luis María Aguilar quien proponía eliminar esta medida cautelar para todos los delitos y obligar a las fiscalías a justificar el por qué un acusado debía permanecer en la cárcel.

“La prisión preventiva como medida cautelar no se elimina si no solo su imposición automática porque esta no garantiza en absoluto la presunción de inocencia”, señaló la ministra Piña Hernández durante la sesión de este martes.

El próximo jueves continuarán con el tema en la SCJN

Sin embargo, Aguilar Morales pidió que la votación sobre este asunto se desarrolle en la sesión del próximo jueves con el objetivo de agrupar las diversas posturas de sus compañeros y modificar su proyecto de sentencia.

“Y el próximo jueves me permitan hacer una exposición al respecto, inclusive con el deseo de saber si debo, frente a ustedes, retirar el proyecto para reelaborarlo conforme a un criterio que buscaría yo como está unificado o al menos en un tronco común, o bien votarlo y hacer un proyecto de engrose para él”, dijo Aguilar.

Por ello, Zaldívar Lelo de Larrea convocó a sesionar desde las 11 de la mañana del próximo jueves para analizar las nuevas propuestas y revisar el proyecto de la ministra Norma Piña relacionado con el tema de la prisión preventiva oficiosa, en el cual propone amparar a Brandon Flores Ramírez “El Junior”, hermano de Óscar Andrés Flores “El Lunares”, presunto líder de La Unión Tepito.