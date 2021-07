Corte acepta revisar Ley Orgánica de la FGR

Ciudad de México.-La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, aceptó analizar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que busca anular varios aspectos de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR no estará subordinada al Sistema Nacional de Seguridad Pública

En la demanda que próximamente revisará el máximo tribunal se alega que la legislación abre la puerta a la FGR para no colaborar con los sistemas y mecanismos nacionales en temas de protección a los derechos humanos, con el argumento de que es un órgano con autonomía constitucional.

También tepuede interesar: Fueron decomisados 187 paquetes de marihuana en vagoneta

“Los artículos controvertidos establecen que la FGR no estará subordinada al Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y en consecuencia, no le serán vinculantes las determinaciones de mencionadas instituciones, pues el legislador federal colocó a la autonomía de referida institución federal como un fin per se y no como un medio”, afirmó la CNDH.