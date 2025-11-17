Corte de Agua en NL afectará a casi 300 colonias en Guadalupe, Apodaca y San Nicolás

Un corte de agua inesperado y de última hora en Nuevo León (NL) dejó a miles de familias en situación de urgencia tras una reparación en el municipio de Guadalupe. Aunque la avería fue atendida de inmediato por Servicios de Agua y Drenaje, la suspensión impactará durante varias horas a colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás, lo que obliga a la población a organizar su consumo, almacenar agua y compartir información con vecinos y comercios cercanos.

El organismo informó que el corte de agua en NL podría extenderse cerca de 24 horas, ya que cuadrillas trabajan de forma continua para restablecer el servicio cuanto antes.

¿Por qué ocurrió el corte de agua masivo en NL?

De acuerdo con el reporte oficial, una tubería de 48 pulgadas resultó dañada en la colonia Colibrí, en Guadalupe. Para detener la fuga fue necesario cerrar válvulas principales, lo que provocó un corte de agua de gran alcance en tres municipios.

Aunque las reparaciones comenzaron rápidamente, la magnitud del ducto y la presión del sistema complican la reapertura rápida del suministro. Las autoridades recalcaron que se trata de un trabajo técnico delicado, pero garantizan labor ininterrumpida hasta completar la reparación.

Colonias afectadas por corte de agua en Guadalupe

El corte de agua en NL afecta a más de un centenar de colonias en Guadalupe, entre las que se encuentran:

13 de Mayo, 18 de Marzo, 20 de Noviembre, Arboledas de San Miguel, Balcones de San Miguel, Bosques de Lindavista, Cerro Azul, Chula Vista, Colibrí 1-3, Emiliano Zapata, Fuentes de Guadalupe, Pedregal del Oriente, Privada Linda Vista, Progreso, Real de San Miguel, Riberas del Río, San Sebastián, Santa Elena, Torremolinos La Fe, entre muchas otras.

Colonias afectadas por corte de agua en Apodaca

En Apodaca, el corte de agua NL abarca zonas residenciales, privadas y parques industriales, como:

Almería, Altabrisa, Altamira Residencial, Andalucía, Arboledas del Mezquital, Bonaterra, Bosque Real, Cerradas del Parque, Corinto Residencial, El Mezquital, Hacienda Los Nogales, Jardines de Apodaca, Las Hadas, Milenium Residencial, Nuevo Mezquital, Parque Industrial Apodaca, Praderas de Santo Domingo, Pueblo Nuevo, Valle de las Bugambilias, entre otras.

Colonias afectadas por corte de agua en San Nicolás

San Nicolás también enfrenta este corte de agua en colonias como:

Albaterra, Arboledas de Santo Domingo, Bosque de Linda Vista, Casa Blanca, El Refugio, Fomerrey 30 y 44, Fresnos del Lago, Hacienda Santo Domingo, Industrial Los Parques, La Fe, Las Américas, Los Ángeles, Los Cipreses, Misión de San Cristóbal, Palmas Diamante, Rincón de Casa Blanca, Santo Domingo, Valle del Mezquital, entre varias más.