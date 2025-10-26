¡Tragedia en la CDMX! Incendio en puesto de ropa en mercado de Iztacalco; fue por un corto circuito | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 26 de octubre 2025, mientras usted dormía, se registró un incendio en un local de ropa al interior de un mercado en Iztacalco, Ciudad de México (CDMX); el fuego logró ser controlado.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Sur 16 y Oriente 237 en la colonia Agrícola Oriental en la alcaldía Iztacalco.

Incendio en mercado de Iztacalco fue provocado por un corto circuito

Al darse cuenta de las llamas, vecinos de la zona alertaron a bomberos que acudieron de manera inmediata para apagar las llamas; al lugar también llegaron elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Personal de Protección Civil.

Con extintores logaron apagar las llamas, las cuales consumieron parte de la mercancía. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

De acuerdo con los primeros informes, el incendio fue provocado por un corto circuito debido a un cableado eléctrico.

¿Qué hacer en caso de un incendio en la CDMX?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.