¿Cuánto le costaría a Armando Guadiana traer a Peso Pluma si gana la elección?

Armando Guadiana, candidato por Morena a las Elecciones Coahuila 2023, ha dejado mucho de que hablar respecto a sus propuestas de campaña, una de las más sonadas, traer a Peso Pluma si resulta electo como gobernador.

Esto sucedió durante el primer debate organizado por el IEC el pasado domingo 16 de abril de 2023, pues aseguró que de ganar las elecciones del 4 de junio como gobernador, traería al cantante mexicano Peso Pluma para ofrecer un concierto.

A pesar de que muchos seguidores del candidato están entusiasmados con la posibilidad de ver al famoso cantante, aquí te contamos cuánto le costaría a Guadiana ofrecer el concierto de Peso Pluma de ganar las elecciones.

¿Quién es Peso Pluma?

Originario de Guadalajara, Jalisco, el cantante Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como "Peso Pluma" nació el 15 de junio de 1999 y actualmente es el cantante más influyente de la música regional y urbana mexicana.

Conocido por ser el "rey de los corridos tumbados", Peso Pluma posee una extensa lista de canciones reproducidas en distintas plataformas musicales, hecho que lo ha mantenido en las listas de Billboard, quien junto a Grupo Frontera sumaron 14 canciones a la prestigiosa lista del Top 200.

En este sentido, la propuesta de Armando Guadiana respecto a traer a Peso Pluma en caso de que se vaya el PRI del gobierno de Coahuila ha estado en la boca de todos.

¿Cuánto cobra Peso Pluma en sus conciertos?

Durante el primer debate, el candidato Guadiana pidió a la población joven no caer en el error de sus abuelos y sacar al PRI del poder. "Si el PRI se va, jóvenes, por mi sombrero que Peso Pluma vendrá”, anunció.

Sin embargo, no está aún claro lo que sucederá respecto a este tema en caso de que el abanderado de Morena gane el próximo 4 de junio, pues no ha dicho cómo le haría para pagar sus servicios.

Cabe señalar que de acuerdo con varios portales informativos, el cantante Peso Pluma cobra entre 1.2 y 2 millones de pesos por concierto privado, eso excluyendo otros gastos como transporte.

De igual forma, fue a través de un video que el tiktoker, Juan Jez, divulgó el costo aproximado de ofrecer a Peso Pluma en un concierto privado, esto, dependiendo del recinto y el número de asistentes.