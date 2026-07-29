Declaran alerta sanitaria por hantavirus en Chile; su letalidad es del 39%

El gobierno de Chile, a través del Ministerio de Salud, anunció alerta sanitaria por la presencia de hantavirus en 13 de las 16 regiones del país sudamericano.

La medida aplicada por las autoridades obedece al aumento de los contagios y las muertes por el virus, el cual es endémico de Chile y está presente la cepa Andes, capaz de transmitirse a través del contacto entre humanos.

A través de su cuenta de X, el Ministerio de Salud declaró Alerta Sanitaria por hantavirus en Chile, además lanzó una serie de recomendaciones para evitar la propagación entre la población.

⚠️ El Ministerio de Salud declaró Alerta Sanitaria por hantavirus, una medida preventiva que fortalece la respuesta del sistema de salud frente al aumento de la letalidad del virus registrado este año.



La detección oportuna puede marcar la diferencia. Infórmate y toma medidas… pic.twitter.com/tTx8I1ArGK — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 28, 2026

“El Ministerio de Salud declaró Alerta Sanitaria por hantavirus, una medida preventiva que fortalece la respuesta del sistema de salud frente al aumento de la letalidad del virus registrado este año. La detección oportuna puede marcar la diferencia. Infórmate y toma medidas de prevención”, se lee en el comunicado de redes sociales.

Las autoridades de salud chilena indicaron que se mantiene el monitoreo constante y permanente del comportamiento del hantavirus, pues en lo que va del año 2026, se han registrado 46 contagios y 18 personas fallecidas, es decir, una letalidad del 39%.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

El hantavirus es una enfermedad viral causada por el virus Hanta que se transmite principalmente por roedores, pero que puede ser muy grave si no se trata a tiempo.

Tiene síntomas parecidos a los de una gripe como dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y dificultad para respirar, lo que podría dificultar su diagnóstico en primera instancia.

Los principales portadores del virus son los ratones, quienes lo dejan en su orina, saliva o excrementos, los cuales se secan desechos se secan y se mezclan con el polvo y, al barrer o mover cosas, los seres humanos lo inhalan.

También puede entrar al cuerpo si la persona entra en contacto con una estructura contaminada, o con otro ser humano infectado, y luego se lleva la mano a la boca o la nariz.

