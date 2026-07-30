Terremoto en Japón: Aumenta cifra de muertos y heridos tras sismo de magnitud 7.1

La mañana de este martes 28 de julio, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió Japón, específicamente la ciudad de Kumamoto, al suroeste del país nipón.

A pesar de que es una de las naciones con los mejores sistemas de alarma en este tipo de catástrofes, la fuerza de la naturaleza arrasó con edificios, casas y templos, arrebatándole la vida a varias personas y dejando múltiples heridos.

Cifra de muertos por terremoto de 7.1 en Japón

El número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.1 de Japón ya es de 13, de acuerdo al último reporte oficial de las autoridades.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón , dio una conferencia de prensa para informar de todos los daños que provocó el sismo en su país.

Mencionó que son siete las personas que permanecen gravemente heridas, 60 sufrieron lesiones leves y 9 mil 186 fueron evacuadas de la zona.

"Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo", agregó Sanae Takaichi.

Reportan daños en infraestructura de Japón

Además de las víctimas y desaparecidos, el terremoto provocó severos daños materiales, pues edificios colapsaron, se reportaron incendios y parte de la infraestructura vial resultó afectada, complicando el acceso a algunas localidades.

Terremoto en #Kumamoto, #Japón, deja severa destrucción y personas atrapadas



Un potente sismo de magnitud 7.1 a solo 10 km de profundidad provocó víctimas mortales, más de 100 heridos y decenas de desaparecidos en la prefectura de Kumamoto.



El evento causó el colapso de un… pic.twitter.com/MEAorUflkp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

El movimiento telúrico también ocasionó interrupciones en los servicios de electricidad y agua potable, dejando a miles de habitantes de las zonas cercanas al epicentro sin suministros.

Siguen labores de búsqueda y rescate en Japón

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros tras el terremoto registrado en Japón, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de personas desaparecidas.

Sanae Takaich explicó que, después del sismo, el gobierno activó los protocolos de emergencia con el objetivo de evaluar la magnitud de los daños y coordinar la respuesta en las zonas afectadas.

La mandataria también alertó sobre las altas temperaturas que se registran en la región y pidió a la población y a los rescatistas extremar precauciones para evitar golpes de calor durante las operaciones.