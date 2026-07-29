“Es nuestro turno de atacarlos": Trump amenaza a Irán tras bombardeo con drones en Egipto

La mañana de este miércoles 29 de julio, en el puerto egipcio de Damieta, se registró el impacto de un presunto dron contra un buque de almacenamiento de gas, lo que volvió elevar la tensión entre Irán y Estados Unidos.

El presidente de la unión americana, Donald Trump, mencionó haber sido informado del ataque y lanzó una fuerte advertencia contra Teherán.

Trump amenaza a Irán tras bombardeo a buque en Egipto

Luego de la tregua no oficial, Irán habría atacado a un buque de almacenamiento de gas propiedad de Estados Unidos, por lo que Donald Trump mandó un contundente mensaje.

"Vamos a golpear a Irán muy fuerte, porque es nuestro turno de hacerlo. Ellos saben qué viene", dijo Trump.

🚨 JUST NOW: President Trump reveals Iran is about to get BOMBED — they tried and FAILED to land a single rocket against US forces in a surprise attack



"It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our term to hit… pic.twitter.com/OPv09ky9Dc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 29, 2026

Además, a Teherán también se le atribuye un bombardeo con drones contra una base militar de Estados Unidos en Jordania durante la noche del 28 de julio.

"Intentaron atacarnos ayer por la noche y derribamos todos los misiles. Es nuestro turno; veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero es nuestro turno de atacarlos", agregó el presidente de Estados Unidos.

Dron impacta a buque de gas estadounidense

De acuerdo a los primeros reportes, el dron impactó contra el Energos Winter, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado con capacidad para 138 mil 250 metros cúbicos.

El ataque provocó un incendio que se extendió al GasLog Salem, un buque metanero que permanecía atracado en las inmediaciones del puerto y que pertenece a la empresa estadounidense Energos Infrastructure y sus operaciones son administradas por Wilhelmsen Ship Management.

Tras el incidente, ambas embarcaciones fueron retiradas del puerto mientras las autoridades evaluaban los daños y verificaban las condiciones de seguridad para evitar más agresiones en la zona.

El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto confirmó que se registró un incendio en las instalaciones portuarias, aunque evitó atribuir el hecho a un ataque con drones o precisar si el origen del siniestro fue provocado por Irán.