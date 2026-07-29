Tenía 44 años y era padre de tres hijos: Muere un mexicano en tiroteo en festival de Seattle

Un mexicano y otras dos personas fueron identificadas por las autoridades como las víctimas mortales del tiroteo ocurrido el pasado domingo 26 de julio en el festival gastronómico Bite of Seattle, celebrado en el Seattle Center.

Además de los tres muertos, el ataque también dejó cuatro personas heridas, entre ellas un niño de dos años, quien se encuentra hospitalizado y estable.

Mexicano muere en tiroteo en Seattle

La Oficina del Médico Forense del condado de King identificó a las tres víctimas mortales del tiroteo en Seattle, entre las que está un migrante mexicano.

Se trata de Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años y padre de tres hijos con nacionalidad estadounidense; además de Ashley Whitehead, de 56; y Junior Cee Niko Semo, de 19 años.

Un #tiroteo registrado en el #SeattleCenter, cerca de la Space Needle, dejó de manera preliminar varias personas heridas y un presunto detenido.



La Policía de #Seattle desplegó un amplio operativo y pidió a la población evitar la zona mientras continúan las investigaciones.… pic.twitter.com/t6ubitInVv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2026

Entre los lesionados se encuentra un menor de dos años que permanece hospitalizado en condición estable, mientras que los otros heridos fueron dos hombres de 23 y 27 años y una mujer de 39, quienes ya fueron dados de alta.

¿Cómo fue el tiroteo en Seattle?

La tarde del domingo a las 6 de la tarde, un tiroteo desató el pánico en el festival gastronómico Bite of Seattle, celebrado en el Seattle Center, el cual se realiza desde 1982 y reunió durante ese fin de semana a más de 300 vendedores de alimentos y otros productos.

La investigación apunta a que el hecho se originó por un intercambio de disparos entre dos individuos, pero hasta el momento, las autoridades no han determinado si alguna de las víctimas tenía relación con los presuntos responsables del ataque.

Como parte de las acciones emprendidas tras el ataque, la policía detuvo a una adolescente de 15 años, mientras que continúa la búsqueda de otro sospechoso que permanece prófugo de la justicia. Las autoridades no han revelado más detalles sobre la identidad de los involucrados y mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

