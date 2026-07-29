Lo acusan de terrorismo: Fiscalía ordena captura de Evo Morales, expresidente de Bolivia

La Fiscalía de Bolivia lanzó un comunicado para informar de la orden de aprehensión contra Evo Morales, expresidente de esa nación, por su presunta participación en delitos de terrorismo y alzamiento armado.

El político está involucrado en los bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante 53 días, los cuales se hicieron para exigir la renuncia del actual líder de Bolivia, Rodrigo Paz, pero que ocasionaron la muerte de al menos 22 personas.

#LoÚltimo | La Fiscalía de #Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las protestas y bloqueos… pic.twitter.com/hCTb95efLs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

¿De qué es acusado Evo Morales, expresidente de Bolivia?

La Fiscalía de Bolivia acusa a Evo Morales de delitos relacionados a terrorismo, atentados contra la seguridad de medios de transporte, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del estado, asociación delictuosa instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de servidores públicos.

El exmandatario respaldó a campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) en el bloqueo de al menos 100 puntos para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los cierres de la circulación ocasionaron un desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno para fines hospitalarios, con un saldo de al menos 22 muertos, de los cuales 13 perdieron la vida por falta de atención médica.

Evo Morales responde tras orden de captura en su contra

A través de su cuenta de X, Evo Morales rompió el silencio tras la orden de captura en su contra, asegurando que seguirá luchando, pero sin hablar de los delitos de los que está acusado.

“Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, dijo.

"Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos", finalizó el exmandatario.

