Manada de coyotes ¿invade la ciudad de Coatzacoalcos?

En el año 2019 se registraron los últimos avistamientos frecuentes de la manada de coyotes que habitaba en una duna a un costado de la Universidad Veracruzana en Coatzacoalcos, al sur del estado.

Sin embargo, ambientalistas aseguran que la población de esta especie ha crecido; los coyotes siguen en la ciudad, pero más al poniente tras la devastación de una duna con cobertura vegetal.

Homero Bennet, un oceanólgo comentó a Fuerza Informativa Azteca que “se fotografiaron la nueva descendencia, inclusive posteriormente a eso, no te digo que a cada rato pero esporádicamente envían una foto o un pequeño video de que han visto a los coyotes, que los han visto hasta por Lomas de Barrillas”.

También, explicó la importancia del marcaje de los ejemplares para conocer sus hábitos alimenticios y el desplazamiento de los coyotes.

Lo anterior con la intención de conservar la biodiversidad que garantiza una sanidad ambiental y que a su vez asegura la salud de la población, recordando que el coyote es control de plagas y un importante dispersor de semillas.

“Nos hemos olvidado pero los alimentos no salen del súper, salen de las zonas naturales o cultivadas. No hay recursos o proyectos destinados a esto, pero se requiere tener un seguimiento pues más sistematizado, cosa que no se hace, algunos especialistas probablemente con actividades que están relacionadas, se dedican a la observación, al seguimiento, a la fotografía y sabemos que existen esos organismos”, comentó el biólogo Juan Manuel Quintero Soto

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos ejemplares existen en la ciudad por los avistamientos, se habla de aproximadamente 20 coyotes; entre machos, hembras y cachorros.

Hábitat del Coyote

El coyote o Canis latrans, del náhuatl coyotl, perro aullador, es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae.

Los coyotes solo se encuentran en América del Norte, América Central y recientemente América del Sur; desde Canadá hasta Colombia. Habita en una gran diversidad de ecosistemas, tropicales, templados y áridos. Su nombre viene de la palabra náhuatl cóyotl.

Aunque a veces se reúnen en manadas, son por lo general solitarios. Viven en promedio 6 años. No se encuentran en riesgo. A pesar de haber sido intensamente cazados, los coyotes son unos de los pocos animales grandes que han ampliado su hábitat desde la conquista de América por los europeos. Han ocupado áreas en Norteamérica previamente habitadas por los lobos, y se han adaptado al consumo de basura y animales domésticos.