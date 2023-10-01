¡Cuidado! Esto podría pasar si pierdes tu credencial de elector

Nuestra credencial de elector es la identificación más importante que tenemos las y los mexicanos, ya que es utilizada para todo tipo de documentos financieros y gubernamentales, por ello, es muy importante protegerla, pero pero ¿Qué pasa si me roban mi identificación oficial?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se han registrado 2 mil 5 reclamaciones de fraudes realizados con la credencial de elector en los primeros ocho meses del año (enero-agosto).

A pesar de que la Condusef asegura que existe una disminución en este tipo de delitos, la diferencia entre periodos es mínima, por lo que continúa siendo un problema grave.

¿Qué pasa si pierdo mi credencial de elector?

Perder la credencial de elector es un problema muy común entre las y los mexicanos; sin embargo, representa un gran riesgo para nuestros datos personales, pues basta con olvidar nuestra identificación para que alguien más pueda hacer un mal uso de ella.

Especialistas advierten que al perder u olvidar nuestra credencial de elector podríamos ser víctimas de fraude, pues algunos utilizan esta identificación oficial para sacar un crédito y robar nuestra identidad, delito conocido como “Phishing”.

¿Qué es “Phishing” y cómo funciona este fraude?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el phishing es un fraude informático muy utilizado por los ciberdelincuentes para engañar y conseguir la información personal de los usuarios.

El phishing se realiza de distintas maneras, y una de ellas es a través de correo electrónico en la que los delincuentes fingen ser una institución oficial y piden a las y los usuarios que den sus datos personales como contraseña, nombre, dirección o, en este caso, su credencial del elector.

¿Qué fraudes se pueden hacer con mi credencial de elector?

A pesar de que el robo de identidad o phishing es uno de los fraudes más comunes, existen otro tipos de delitos que pueden cometerse si nuestra credencial de elector cae en las manos equivocadas, ¿Los conoces?