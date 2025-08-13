INAPAM: 4 módulos para tramitar tu credencial en la alcaldía Cuauhtémoc en agosto 2025

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un documento fundamental para las personas mayores de 60 años, ya que les brinda acceso a diversos beneficios en salud, transporte, alimentación y descuentos especiales.

Si vives en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX) y planeas obtener tu credencial INAPAM en agosto de 2025, debes saber que hay disponibles 4 módulos específicos donde puedes realizar este trámite de manera gratuita y ágil.

¿Dónde me registro para la credencial del INAPAM en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX?

En la alcaldía Cuauhtémoc hay 4 módulos del INAPAM:

Plaza de la República Sin Número, colonia Tabacalera, CP 6030. En la explanada del Monumento a la Revolución.

República de Argentina Número 8, colonia Centro, CP 6000. En el Edificio del Gobierno federal.

Calle Lucerna Número 24, colonia Juárez, CP 6600. Centro Integrados en la esquina con Abraham González, a una cuadra de la Secretaría de Gobernación.

Paseo de la Reforma Número 705, colonia Peralvillo, CP 6220. En el DIF de República Española.

Para localizar estos y más módulos, la Secretaría del Bienestar cuenta con un sistema donde puedes elegir tu alcaldía para encontrar la dirección más cercana, ayudándote a evitar largos desplazamientos. Basta entrar al sitio oficial del INAPAM, elegir el estado y municipio o alcaldía, elegir el código CAPTCHA y posteriormente arrojará los resultados.

Estos módulos atienden de lunes a sábado en horarios de 9:00 a 16:00 horas para facilitar el trámite a los adultos mayores.

Requisitos indispensables para obtener tu credencial INAPAM

Para sacar tu http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/en cualquiera de los módulos es necesario presentar la siguiente documentación en original y copia: