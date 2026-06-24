Faltan 135 cuerpos por identificar del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Hace casi un año, las autoridades de Chihuahua localizaron 386 cadáveres en el crematorio Plenitud, en las afueras de Ciudad Juárez. Según reportes oficiales y testimonios de familiares, el lugar llevaba aproximadamente dos años sin funcionar activamente como crematorio.

Cabe recordar que durante ese tiempo, los trabajadores del lugar habrían almacenado cuerpos; además, varios familiares recibieron cenizas que no correspondían a sus seres queridos.

Tras el hallazgo realizado el 26 de junio de 2025, las investigaciones iniciales señalaron a dos personas: el propietario y un trabajador del establecimiento identificado como Teófilo M.R., quien falleció durante su reclusión en el Cereso en octubre de 2025.

Por su parte, el dueño del lugar, identificado como José Luis Arellano Cuarón, obtuvo un amparo en febrero de 2026 y salió de la cárcel por orden de un juez federal. Las autoridades informaron que se realizan gestiones con la Fiscalía General de la República y con Interpol para emitir una ficha roja contra Arellano Cuarón, con el objetivo de localizarlo en Estados Unidos y solicitar su extradición para que enfrente el proceso en México.

Violencia e impunidad en #Tabasco y #Chihuahua: Desmantelan red de extorsión y buscan a dueño de crematorio clandestino



En Tabasco, las autoridades identificaron que un grupo criminal extorsionaba a carnicerías para obligarlas a vender carne de contrabando, provocando ataques… pic.twitter.com/sxL5x5sOxN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026

Estado actual de la investigación en el crematorio Plenitud

Hasta ahora, las investigaciones han permitido identificar 251 de los 386 cadáveres localizados en el crematorio, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Eso deja 135 restos pendientes de identificación. Las autoridades también reportaron 157 denuncias relacionadas con irregularidades en servicios funerarios y señalaron un total de siete funerarias involucradas en las indagatorias. Familias de las víctimas insisten en que no han recibido justicia y reclaman transparencia en las pesquisas.

Los familiares de las personas cuyos restos fueron hallados aseguran que la respuesta institucional ha sido insuficiente. Denuncian que recibieron cenizas que no correspondían a sus parientes y que el proceso de identificación avanza lentamente. Varias familias han establecido redes de apoyo para localizar y reconocer a sus seres queridos, mientras exigen que las autoridades aceleren las diligencias y detengan a los responsables.

Proceso judicial contra José Luis Arellano Cuarón del crematorio Plenitud de Ciudad Juárez

Las autoridades mexicanas declararon que trabajan en coordinación con la Fiscalía General de la República y con organismos internacionales para avanzar en la investigación. El objetivo principal es localizar a José Luis Arellano Cuarón y gestionar su retorno a México para que responda ante la justicia. Por ahora, no se reportan nuevas detenciones relacionadas con el hallazgo de los 386 cadáveres.

Pasos para la identificación de restos y pruebas genéticas de cuerpos del crematorio Plenitud

Francisco Sáenz Soto, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, pidió que quienes hayan contratado servicios de cremación con las funerarias Monte de los Olivos, Del Carmen, Protecto Deco, Luz Divina, Milagros, Latino Americana, Paraíso o Camino al Cielo, durante el periodo de marzo 2022 a junio 2025, acudan a servicios periciales con el fin de que tomen pruebas genéticas para cotejarlas e identificar los cuerpos.

