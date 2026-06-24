El mar de fondo se comió el turismo en Acapulco

El mar sigue ganando terreno en Acapulco, Guerrero. Tras cuatro semanas consecutivas de mar de fondo, varias zonas de playa, especialmente en la Zona Diamante, lucen irreconocibles: la franja de arena se ha reducido drásticamente y decenas de negocios turísticos enfrentan pérdidas por la falta de espacio para operar.

La situación preocupa tanto a comerciantes como a visitantes, quienes observan cómo el oleaje continúa avanzando sin dar señales de una mejoría inmediata.

¿Qué está pasando con las playas de Acapulco?

El fenómeno de mar de fondo ha provocado oleaje elevado y corrientes más fuertes de lo habitual en gran parte del litoral guerrerense.

En la Zona Diamante, algunos prestadores de servicios aseguran que el agua ha llegado hasta las áreas donde normalmente colocan sombrillas, mesas y camastros, impidiéndoles trabajar con normalidad.

Además del impacto económico, el avance del mar ha modificado temporalmente la configuración de algunas playas, reduciendo los espacios disponibles para caminar o permanecer cerca de la orilla.

🚨 El mar de fondo sigue dejando afectaciones en distintas zonas del puerto de #Acapulco, según turisteros, sus ingresos se han visto mermados debido a las amenazas por el oleaje elevado 🌊 👇🏼https://t.co/DeIULsLuAx pic.twitter.com/tMHTVjpy2B — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) June 24, 2026

¿Qué es el mar de fondo y por qué ocurre?

El mar de fondo es un fenómeno oceánico que genera oleaje largo y constante, incluso cuando las condiciones meteorológicas locales parecen tranquilas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, uno de los factores que está favoreciendo estos eventos es el aumento en la temperatura superficial del océano Pacífico, que ha alcanzado hasta 32 grados Celsius en algunas zonas.

📢AVISO PREVENTIVO🚨



Prevalecerá evento de "Mar de Fondo", con oleaje de 1.8 a 2.4 metros (6 a 8 pies), periodos de 18 a 20 segundos y corrientes de retorno, desde las costas de Chiapas hasta las costas de Sinaloa, incluyendo al estado de Guerrero. pic.twitter.com/z3eIoQ84J5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) June 23, 2026

El agua más cálida aporta energía adicional al océano, favoreciendo oleajes más intensos y persistentes.

Especialistas advierten que el calentamiento del mar también está relacionado con una mayor frecuencia de eventos costeros extremos en distintas regiones del planeta.

¿Es peligroso entrar al mar durante un evento de mar de fondo?

Uno de los principales riesgos son las corrientes de retorno, flujos de agua que pueden arrastrar rápidamente a los bañistas mar adentro.

Aunque desde la playa el mar pueda parecer seguro, estas corrientes suelen ser difíciles de detectar y representan una de las principales causas de rescates en destinos turísticos.

Las autoridades recomiendan:



Respetar las indicaciones de Protección Civil.

Evitar ingresar al mar si hay banderas de advertencia.

Mantener especial vigilancia sobre menores de edad.

No caminar cerca de zonas donde las olas rompen con fuerza.

Seguir únicamente las recomendaciones de salvavidas y personal de emergencia.

¿Cuánto tiempo más podría durar el mar de fondo en Acapulco?

Aunque no existe una fecha exacta para su conclusión, Protección Civil prevé que los eventos de mar de fondo continúen presentándose durante los próximos meses debido a las altas temperaturas registradas en el Pacífico.

Por ello, autoridades y prestadores de servicios piden a turistas mantenerse informados antes de visitar las playas y consultar los avisos oficiales sobre las condiciones del mar.