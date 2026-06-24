¿Eres universitario en Veracruz? Así puedes obtener la nueva Beca de Transporte: Fecha y Requisitos

¡Atención, estudiantes! En Veracruz ya es oficial la beca de apoyo para el transporte universitario. La alcaldesa, Rosa María Hernández Espejo, confirmó la fecha y requisitos en los que iniciará la entrega de este programa que busca apoyar a jóvenes con dificultades económicas.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal de Veracruz reveló quiénes serán los estudiantes que tendrán acceso a este beneficio y en dónde se puede solicitar.

¿Quiénes podrán solicitar la Beca Transporte en Veracruz?

La nueva Beca Transporte comenzará a entregarse a partir de agosto y estará dirigida a estudiantes universitarios que viven en el municipio de Veracruz ; el objetivo es reducir el impacto que representan los gastos de traslado para miles de jóvenes que diariamente deben desplazarse hacia sus centros educativos.

La autoridad municipal explicó que este apoyo forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer la permanencia escolar y evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para continuar los estudios profesionales.

¿Cómo acceder al beneficio de beca de transporte para universitarios en Veracruz?

Para acceder al beneficio, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:



Tener entre 18 y 24 años de edad.

Residir en el municipio de Veracruz.

Estudiar en una universidad pública.

Encontrarse inscrito en modalidad escolarizada.

La alcaldesa recordó que las reglas de operación ya fueron publicadas oficialmente, por lo que los interesados podrán consultar los lineamientos correspondientes antes del inicio del registro.

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¿Cómo será el registro para la beca universitaria?

Uno de los puntos más importantes es que el trámite se realizará mediante una plataforma digital que será habilitada por las autoridades municipales una vez que se publique la convocatoria oficial.

A través de este sistema, los estudiantes podrán cargar la información requerida y completar el procedimiento sin necesidad de acudir presencialmente en una primera etapa.