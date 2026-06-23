Con apoyo de la Marina: Capturan al sobrino de “El Jardinero”, Carlos “N”, en Nayarit

Autoridades del estado de Nayarit detuvieron a Carlos "N", sobrino de Audias Flores Silva "El Jardinero", tras un operativo coordinado con distintas fuerzas de seguridad.

¿Cómo fue su detención y quién es su tío?

Capturan al sobrino de “El Jardinero” en Nayarit

La Fiscalía del Estado de Nayarit confirmó la detención de Carlos “N”, un hombre señalado como miembro de una facción criminal cercana al Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los más violentos de México y con estructura amplia.

La relevancia de este arresto es debido a su lazo familiar con el que fuera mano derecha del exlíder del CJNG, "El Mencho", Audias Flores Silva.

Así fue el operativo en contra del sobrino de "El Jardinero"

La captura también involucró a otros dos, a parte de Carlos "N", y fue mediante un operativo sorpresa planeado entre instituciones de seguridad del estado de Nayarit y fuerzas del gobierno federal.

Las acciones en tierra contaron con el respaldo de los elementos de la Secretaría de Marina, logrando someter a los objetivos sin que se desataran enfrentamientos armados en la zona de la intervención.

Los cargos que enfrentan los tres detenidos

Las autoridades comunicaron que los otros dos detenidos son identificados como José Carlos “N” y Gabriel “N”, a quienes las fuerzas de seguridad ya buscaban por ser generadores de violencia.

Los cargos que se les imputarían ante la justicia serían por los delitos de posesión de armas de fuego con fines de venta, delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

🚨 Detienen en Nayarit a Carlos “N”, sobrino de Audias Flores Silva “El Jardinero”, uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Lo capturaron con dos personas más por posesión de armas con fines de venta y encubrimiento por receptación. pic.twitter.com/kdGsHYQCZh — Irving (@IrvingPineda) June 23, 2026

Quién es “El Jardinero” y su relación con el CJNG

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, no es un operador cualquiera; el capo tenía una carrera delictiva y se desempeñaba como el jefe de seguridad de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Con el paso del tiempo y tras el reporte del fallecimiento del líder principal el 22 de febrero, Flores Silva ascendió rápidamente hasta convertirse en el sucesor potencial y hombre para tomar el control absoluto del grupo criminal.

Dónde está “El Jardinero” actualmente

El tío del hoy detenido fue capturado en el estado de Nayarit durante un operativo federal el pasado 27 de abril de 2026.

Apenas el martes 9 de junio, un juez federal le negó de forma definitiva un amparo con el que Audias Flores buscaba frenar una orden de extradición hacia los Estados Unidos, por lo que permanece recluido en un penal federal.