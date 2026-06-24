Ofrecen un millón de pesos por cada uno de los extorsionadores de carnicerías en Tabasco

Ahora extorsionan a carnicerías de Tabasco, pero no con dinero, sino que obligan a los comerciantes a vender carne robada o de contrabando. Autoridades estatales confirmaron la captura de cuatro presuntos integrantes de un grupo criminal.

Las investigaciones también relacionan a los detenidos con ataques armados ocurridos entre abril y mayo, hechos que dejaron tres empleados asesinados en Villahermosa y Jalpa de Méndez.

Por ahora, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, ya emitió la Ficha de Búsqueda de cinco presuntos responsables de extorsionar a las carnicerías, por cuatro de ellos ofrecen un millón de pesos por cada uno y el último por 100 mil pesos.

¿Cómo operaba la red de extorsión contra carnicerías en Tabasco?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, los delincuentes utilizaban números telefónicos extranjeros obtenidos mediante aplicaciones web para ocultar su identidad y dificultar el rastreo de las llamadas.

A través de amenazas e intimidaciones, presionaban a dueños y empleados para obtener información interna de las empresas y forzarlos a comercializar mercancía de procedencia ilícita.

Las autoridades señalaron que este método buscaba desviar las investigaciones hacia otros países y mantener el anonimato de los responsables.

¿Qué relación tienen los detenidos con los asesinatos de empleados de carnicerías en Tabasco?

Uno de los principales objetivos de la investigación era esclarecer el homicidio de Giovanni Trejo, de 24 años, subgerente de una sucursal de Carnicerías El Jarocho, asesinado el 21 de abril en Villahermosa.

Los detenidos también son investigados por los hechos ocurridos el 4 de mayo en Jalpa de Méndez, donde un hombre y una mujer que trabajaban en una carnicería fueron asesinados a balazos.

Estos ataques provocaron preocupación entre empresarios del sector y llevaron a una cadena de carnicerías a cerrar temporalmente varios establecimientos en distintos municipios ante la falta de condiciones de seguridad.

¿Quiénes fueron detenidos y qué sigue en la investigación?

Las autoridades informaron que uno de los presuntos líderes del grupo fue capturado en Altamira, Tamaulipas, mientras que tres de sus colaboradores fueron detenidos en Villahermosa.

Además, existen al menos cuatro órdenes de aprehensión pendientes contra otros integrantes de la organización criminal.

Según la Fiscalía, los implicados podrían recibir penas de hasta 42 años de prisión por el delito de extorsión agravada. A estas sanciones podrían sumarse las condenas correspondientes por homicidio y otros delitos que resulten de las investigaciones en curso.

