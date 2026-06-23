Explotan camionetas con presunto huachicol en Hidalgo; estaban cerca de ductos de Pemex

Dos camionetas explotaron la madrugada de hoy martes 23 de junio de 2026 en el estado de Hidalgo. Los vehículos presuntamente estaban cargados con huachicol cerca de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Detalles de la explosión cerca de instalaciones de Pemex en Hidalgo

El siniestro sucedió cerca del río Salado, entre las comunidades de Doxey y Tlaxcoapan, donde hay instalaciones de ductos de la empresa pública del Estado.

Incendio de camionetas con combustible ilícito en Hidalgo

Las dos camionetas quedaron en cenizas. En su interior había estructuras metálicas para albergar bidones de mil litros de capacidad, donde presuntamente era almacenado el hidrocarburo extraído de forma ilegal.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no hay reporte de personas lesionadas ni tampoco detenidos por este caso.

