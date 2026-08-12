Extorsión y violencia amenazan la industria del aguacate de Michoacán y su exportación a Estados Unidos

En Michoacán, el principal estado productor de aguacate de México con dos millones de toneladas anuales enfrenta una grave crisis de seguridad por la presencia del crimen organizado.

Los inspectores del Departamento de Agricultura de EU suspendieron operaciones durante cuatro días, paralizando la producción; cada día detenido representa pérdidas de 10 millones de dólares y empleos pérdidos.

Productores como Gilberto han aprendido a identificar zonas de riesgo, mientras que empacadores conviven con extorsiones constantes de los cárteles. Actualmente, cuatro de cada diez empacadoras en Michoacán permanecen cerradas, y las pérdidas anuales podrían alcanzar los 18,000 millones de pesos. Ante la incertidumbre, los productores solo piden garantías para poder trabajar con seguridad.

