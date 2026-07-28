“Nunca vas a recibir una carta del IMPI”: Así operan las estafas para “renovar tu marca” en México; consejos para protegerse

Un nuevo intento de robar tu dinero. En los últimos días se reveló una nueva forma de estafa para robarle dinero a los empresarios, en la que los delincuentes se hacen pasar por “autoridades” y con ello, sacar una “tajada” del esfuerzo de las personas trabajadores que buscan salir adelante.

El ‘modus operandi’ del fraude a marcas registradas en México

La estafa comienza cuando los emprendedores reciben una carta en la que se les notifica que deben renovar su marca, acompañada de un número de cuenta, o algún QR, para realizar el pago que se requiera.

Los delincuentes aprovechan la información pública del registro de marcas para sembrar temor, advirtiendo a las víctimas sobre una supuesta caducidad o pérdida de vigencia para exigirles depósitos en cuentas de terceros.

Alerta por nuevo fraude a emprendedores con marcas registradas



Delincuentes envían cartas a domicilio imitando logotipos oficiales del @IMPI_Mexico para exigir pagos de más de 6 mil pesos bajo la amenaza de cancelar sus marcas.



El instituto aclaró que no solicita depósitos,… pic.twitter.com/1ao5s90dsQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 28, 2026

Consejos para protegerte de las falsas cartas del IMPI

En una entrevista para Hechos AM, el abogado especialista en tecnología, Kiyoshi Tsuru, afirmó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) jamás le envía cartas a los empresarios para renovar la marca o realizar algún otro trámite.

“Nunca, nunca vas a recibir una carta del IMPI diciéndote que pagues en una cuenta privada, esa es la primera señal de alerta”, explicó el abogado especialista en tecnología para los micrófonos de Azteca Noticias.

Por otro lado, explicó que los trámites únicamente pueden ser realizados por los mismos empresarios.