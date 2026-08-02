¡El gasto que nadie puede evitar! Esto gastarán las familias mexicanas por el regreso a clases 2026

Antes del regreso a clases 2026, miles de familias ya comenzaron a hacer cuentas; aunque todavía falta algunas semanas para que los estudiantes vuelvan a las aulas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México el movimiento en los comercios dedicados a la venta de uniformes escolares ya es evidente. Para muchos padres, la estrategia es clara: comprar con anticipación para evitar filas, encontrar tallas disponibles y tratar de cuidar el bolsillo.

Adelantar las compras de uniformes puede ayudar a cuidar el presupuesto

A poco menos de un mes del inicio del nuevo ciclo escolar, comerciantes y compradores coinciden en algo: esperar hasta el último momento puede complicar las compras.

En calles del Centro Histórico, como Soledad, especializada en uniformes escolares, ya comenzaron a llegar decenas de familias que buscan adquirir prendas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Quienes recorren los locales explican que prefieren hacer las compras desde ahora para evitar las aglomeraciones que suelen presentarse durante los días previos al regreso a clases. Incluso algunos recuerdan que el año pasado tardaron varias horas únicamente para poder completar sus compras.

Los comerciantes también anticipan que la afluencia aumentará considerablemente durante la próxima semana y, sobre todo, en los siguientes 15 días, cuando el regreso a clases esté más cerca.

¿Cuánto cuesta comprar un uniforme escolar?

De acuerdo con comerciantes consultados durante un recorrido realizado por Azteca Noticias, adquirir únicamente los uniformes escolares puede representar un desembolso aproximado de entre mil 500 y 2 mil pesos por estudiante, dependiendo de las prendas que solicite cada escuela.

En algunos casos se requiere uniforme diario y uniforme deportivo, por lo que la lista puede incluir:



Jumper o pantalón.

Blusa o camisa.

Suéter.

Pants.

Playera deportiva.

Además, existen diferencias entre los modelos solicitados para secundaria general y secundaria técnica, por lo que es importante verificar qué tipo de uniforme corresponde antes de realizar la compra.

Comparar precios y revisar la calidad puede hacer la diferencia

Además de adelantar las compras, especialistas del comercio recomiendan recorrer varios establecimientos antes de decidir dónde comprar.

Comparar precios, revisar las costuras, evaluar la calidad de las telas y confirmar que la talla sea la adecuada puede evitar gastos adicionales más adelante.

Otra recomendación para reducir el impacto económico es reutilizar aquellas prendas que todavía se encuentren en buenas condiciones, especialmente suéteres o uniformes deportivos que aún sirvan para el nuevo ciclo escolar.

Hay comercios que reportan precios más bajos que el año pasado

Durante la transmisión de Azteca Noticias, un representante de una tienda dedicada a la fabricación y venta de uniformes aseguró que este año mantienen precios competitivos e incluso reportó una disminución respecto al ciclo anterior.

Según explicó, algunos productos registran reducciones aproximadas de entre 15 y 20 pesos, contrario a lo que muchos consumidores esperaban ante el incremento generalizado de precios en otros productos.

El comerciante también señaló que manejan precios de mayoreo, por lo que, si varios padres de familia se organizan para realizar una compra conjunta, podrían obtener un uniforme completo por menos de 700 pesos, dependiendo del modelo requerido.

Con los gastos de útiles escolares, calzado, mochilas y otros materiales todavía por venir, las familias comienzan desde ahora a planear sus finanzas. La recomendación que más se repite entre compradores y vendedores es sencilla: no dejar todo para el último momento, comparar opciones y organizar el presupuesto puede hacer más llevadero el regreso a clases.

